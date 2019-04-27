東方日報B2：二手樓價急漲1.5%　一年最勁

香港樓價一如近日天氣，愈來愈熱！最新的二手樓價指數按周上漲1.56%，創出逾一年最大升幅，並且是連續第11周報升，分析預期今年中可以重返去年高峰。當中，港島區最貼近歷史高位，較去年紀錄高位只低約2.73%。



反映主要大型屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報183.19點，自2月初展開升浪至今，累積上升達7.79%，而與去年8月高峰時188.64點相比，僅相差約2.89%。連同大型屋苑及中小型單位，3大整體指數連續齊升11周，為近兩年首見。



分區方面，港島樓價指數單周上漲0.98%至192.59點，連升6個星期。當中，成分屋苑鰂魚涌南豐新邨調整呎價約17,680元，僅較去年高位的約18,071元，低約2.2%。另一個大型屋苑鴨脷洲海怡半島，呎價約17,901元，與去年紀錄約18,455元相比，亦僅低約3%。



至於九龍樓價指數與高峰相差3.09%，按周升1.22%至182.88點，連升10個星期共10.4%，創該區歷來最長升浪。



相反，新界兩區的差距仍然頗大，例如新界東指數雖然繼續追落後，按周上揚3.06%至192.93點，是逾兩年最大漲幅，但仍然較高位低7.61%。不過，區內成分屋苑現時調整呎價均高於1.2萬元水平。



事實上，近期部分屋苑個別戶型單位做價，已經超越去年高位。太陽物業宏惠強表示，紅磡黃埔新邨遠榮樓一個高層5室單位，實用面積413方呎，原先開價750萬元，微減2%後，即獲買家以735萬元承接。做價創同類兩房戶新指標。



美聯鍾家豪亦指出，上車指標荃灣中心3座中層B室，放盤僅約1小時，有剛參觀同屋苑其他單位的準買家，見有新放盤，即順道睇樓。由於上址附設裝修，零議價下以520萬元沽出，實用面積380方呎計，呎價約13,684元，料已追平去年同類高位。



近期買家入市決定加快，令樓價升得更急。中原陳彥榮亦表示，元朗映御2座高層K室一房戶，實用面積381方呎，剛售595萬元，同類單位約3日，已經3度創出今年新高，做價累積上升約12萬元。



上述單位原業主持貨僅約3年，帳面獲利171.8萬元離場，單位升值41%。



市場人士普遍睇好未來樓市，資深投資者伍冠流認為，市場利好因素除今年不加息、銀行「水浸」及新盤銷情理想外，近期二手盤源短缺，銀主盤都減少，都進一步推高樓價。他指出，現時樓市「當升」，預期會持續下去，保守估計還有至少3至4%升幅。



資深財經專家林一鳴則表示，買樓剛性的需求大，加上未來新樓供應嚴重短缺，樓價走勢將繼續擴大，並相信在數個月內，打破去年歷史高位。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/