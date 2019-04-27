又想顛覆世界！亞馬遜擬將送貨時間縮至1天

外國傳媒報道，電商「一哥」亞馬遜(Amazon)再次顛覆世界！宣布全美國最快、最便宜的送貨計劃，目標是只需「一天」時間就可以。該公司擬在今年第2季大幅花費8億美元，改善倉庫及送貨基建，令計劃可以實現。



姑勿論計劃成功與否，零售商沃爾瑪(Wal-mart)、Target等股價已率先「腳軟」，分別大跌2.5%及5%。



亞馬遜目前在美國的會員超過1億人，估計已能接觸逾50%美國家庭，而且增長持續。事實上，亞馬遜14年前已承諾兩日送貨，現時縮至1日的目標可謂順理成章。



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