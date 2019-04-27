美股收市：道指升81點　標指納指齊創新高

美國經濟數據超預期，刺激華爾街股市三大指數收市做好，標指和納指齊創收市新高。道指收報26,543點，升81點或0.31%；標指收報2,939點，升13點或0.47%；納指收報8,146點，升27點或0.34%。



全星期計，道指、標指、納指分別累跌約0.0.1%、上漲約1.2%和上漲約1.9%。



美國首季國內生產總值(GDP)有驚喜，按年大幅增長3.2%，遠好過市場預期的2.5%，為2013年以來首次出現首季經濟增長逾3%。經濟增長主要受到出口和庫存增長提振，期內淨出口和庫存分別為經濟增長貢獻1.03和0.65個百分點。



不過，數據顯示需求較弱，期內消費開支增1.2%，較前一季的2.5%放慢；個人消費開支(PCE)核心指數升幅放慢至1.3%，低於預期之餘，亦低於聯儲局的2%通脹目標。



個股方面，埃克森美孚首季純利按年大跌49%至23.5億美元，或每股55美仙，遜市場預期，股價全日跌2.1%，收報80.49美元。



英特爾首季純利按年跌11%至39.7億美元，收入大致持平，期內來自數據中心晶片業務的收入7年來首跌，該公司並下調今年盈利和收入預測。英特爾股價收跌8.99%，報52.43美元。

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