福特股價大反撲　市值再超越Tesla

福特汽車(Ford)績後股價大幅上漲，公司市值增至約415億美元。特斯拉(Tesla)股價持續受壓，單日瀉逾5%，市值縮至約406億美元。此消彼長下，福特終於在時隔約2年後，市值再度超越特斯拉。



至於美國市值最高車企為通用汽車(General Motors)，公司股價收升逾1%，市值逾500億美元。



福特在周四公布業績後，周五的股價一度飆逾11%，全日收升10.74%，創2009年4月份以來最大單日升幅；股價今年累計升逾40%。



老牌車廠福特積極進軍電動車，並宣布斥資5億美元入股北美創新電動車製造企業Rivian。雙方將利用Rivian的skateboard電動車平台為福特開發下一代純電動汽車。



至於近年股價表現疲軟的特斯拉，公司在2017年4月超越福特和通用汽車，成為當時市值最大的美國汽車製造商。不過，公司股價在今年已累跌近30%，令市值明顯縮減。



市場憂慮，電動汽車需求下滑，特別是美國稅收抵免到期，以及特斯拉的財務狀況會影響公司的未來。



著名沽空機構香櫞(Citron Research)表示，對特斯拉與股東溝通的方式感到失望，沒有明確說明供需之間的問題，將不再做好該公司股票；公司確實需要籌集更多資金，但認為還不至於破產。

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