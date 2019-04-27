iPhone換機周期愈來愈長　再有分析師調低銷量

再有投資研究公司下調蘋果公司iPhone的銷量預測，Cleveland Research表示，由於iPhone的替換周期持續延長，將iPhone在2019財政年度的銷量由原來1.96億部下調至1.88億部。



該公司分析師Ben Bollin表示，擔心高端手機市場已飽和，對iPhone下一個周期的預測更謹慎；而與供應鏈和服務提供商接觸，了解到iPhone現有周期及下個一周期的數量和產品組合均向下，估計未來12至18個月，數量和產品組合或面臨挑戰。



分析師同時點出iPhone現有的不利因素，包括產品特色不明顯，以及平均售價高企等。



對於蘋果公司的服務業務和其他產品，該公司預計「仍有機會」。



富國銀行亦在早前下調iPhone出貨量，預計第2季由4,400萬部降至4,040萬部。另投資銀行瑞信(Credit Suisse)預期今年銷量將進一步下滑，跌幅達逾12%。



蘋果公司將於4月30日發布今年度第2季業績，市場初步估計，期內收入介乎550億至590億美元。

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