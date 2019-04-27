跌勢放緩：中國第1季規模以上工企利潤按年下滑3.3%

中國統計局公布，中國1至3月規模以上工業企業利潤總額約1.297萬億元人民幣(下同)，按年跌3.3%。1至2月為按年跌14%。



今年首3個月，國企利潤總額4,146.2億元，按年跌13.4%；股份制企業利潤總額9,170.9億元，按年下降1%；外商及港澳台商投資企業利潤總額3,182.2億元，按年跌7.9%；私營企業利潤總額3,259.8億元，按年增長7%。



主要行業中，以專用設備製造業利潤總額增幅最高，按年升32.8%；石油、煤炭及其他燃料加工業為跌幅最大，按年瀉54.5%；另汽車製造業下降25%。



另外，3月份規模以上工業企業利潤總額為5,895.2億元，按年升13.9%。汽車、石油加工、鋼鐵、化工等重點行業在月內的利潤回升。受減價、新車型上市等影響，汽車製造業利潤按年增1%，1至2月份利潤則按年大跌42%。



該局工業司高級統計師朱虹表示，增值稅稅率下調的拉動效應、農曆新年錯月影響、同期基數偏低以及投資收益增加等因素，一定程度拉高了利潤增速。



此外，3月末，規模以上工業企業資產負債率為57%；其中，國企資產負債率為58.7%。

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