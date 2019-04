1周10大驚奇：復活後有神迹？未來數周股市更癲？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年金融市場或升到你唔信,升浪更由元旦後就開始,樂觀時間直至4月,雖然3月15日曾警告跌浪開始,但隨着股市破位,異象4月5日已預言4月市況穩步上揚,5月美股或破頂(結果本周破了),惟再大升空間不多,冀為讀者帶來具國際視野的另類參考,印證「聽專家講不如睇埋異象」。



之後會怎樣?港股周二(4月23日)顯「零」,反而預示「未來數周」升浪持續,今年不會有「五窮」?一旦如此,或許會令「丁蟹效應」失靈,不妨拭目以待。



【1、他們準確預測美股本周破頂 目標是...】

全球股市「火車頭」美股標指及納指周二(4月23日)創下收市新高,之後會如何?或可參考早已預期本周創新高的準繩分析員怎看,他們絕非事後孔明,故具參考價值。



驚奇的是,他們結論一致:標指劍指3,000點!不過,這亦意味着再升空間有限,惟同樣不會大跌,或「牛皮」至10月,股市料進入「炒股不炒市」階段。



●摩通神級分析員

「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日預言債息倒掛是股市爆升信號,被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)早於3月底表示,美股短期內會再創新高,原因是投資者仍不相信今次升浪,槓桿低於平均水平,標指目標依然是3,000點。



想看詳細分析,可參考:https://bit.ly/2GGTPxk



●美股奇準分析員

由2009年至今一直是美股大好友、於2018年10月2日呼籲增持現金,12月17日預言股市正築底,料12月24日後迎來「聖誕升浪」,今年初繼續睇好,結果一一言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut上周表示,美股最快可能下周(即本周)中期創新高,原因是企業盈利令人失望的數量較少。



他的目標是標指3,000點,並強調:「今次的結構性牛市可以長達15年,即大約最少持續5至6年,甚至7年。目前仍然沒有人相信。」



想看詳細分析,可參考:https://bit.ly/2UUaNRA



●「神準」大好友

被稱為「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至去年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)於4月2日表示,股市最強大的支持力是總統特朗普要在2020年競逐連任,需要強大的經濟及股市表現,他不想冧市。



西格爾預期,道指及標指最有可能出現的情況是在再升5至6%,即分別高見27,500點及3,000點左右。



想看詳細分析,可參考:https://bit.ly/2Ua6TDX



●歷史點睇?

專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall上周表示,預計美股將在4月結束前創新高(結果言中),但警告股民要趁機「落車」,因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出,資料顯示,股市1至4月每月皆升通常不能持續,預示5至10月是跌市或牛皮市,因往績平均僅升0.05%,當中一半機會是「跌市」作結。若單計5月,平均更僅升0.01%。



想看詳細分析,可參考:https://bit.ly/2ZK9JyG



【2、大摩奇準分析員「失手」 現轉軚看好未來數周】

港人或許未必認識上述分析員,但在美國確實十分著名。另一位近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson,則與他們不同,由今年3月中旬開始看淡股市,並警告散戶要離場,惟周二美股再創新高,很多人都想看他怎解釋!結果他沒有「死雞撐飯蓋」,坦白認錯之餘,更轉軚看好股市,重新加入上述人士的行列...



他於周二美股開市期間(那時已近乎確認會創收市新高)接受訪問時指出,2019年至今的股市走勢讓他感到困惑,「我之前沒有期望過股市會在4月創下新高。以目前情況來看,由於股市破位,我們將在未來數周看到標指升上3,000點水平(這是他之前的最樂觀預測,亦與上述分析員一致)。現時市場告訴我,我錯了!因為升市闊度正在改善。」



他又說:「我需要尊重我的基本分析...亦要尊重自研的模型。不過,目前看起來,美股似是『結構性牛市』(即與上述Jeff Saut看法一致)多於『滾動型熊市』。」



(註:他對「滾動型熊市」的定義是股市會累跌兩成,而且不能在12個月內完全收復跌市失地,可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」,即不是直插式大跌。)



就在美股創新高前,他仍覺得市場炒錯業績,並預期美國企業盈利將會陷入衰退(即連續兩季負增長)。不過,隨着美股創新高,他也不得不轉軚認錯。



由於Wilson近年測市準繩,被媒體評為「最準確華爾街分析員」。自2017年至今年3月中之前都準確預測了股市走勢,惟3月中至今的升浪讓他「投降」。



【3、今次美股破頂場面「冷清」 預示未升完?】

其實,Wilson看淡的理據獲不少人認同,再者,標指及納指在周二雖然創下收市新高,但市場的表情卻如「死屍」般,毫不興奮。



有報道指出,若你認為華爾街周二正在慶祝,可打電話到交易大堂,保證你絕對聽不到任何開香檳的聲音。有交易員透露,「不只是今天(周二),市場氣氛已死氣沉沉好幾個星期了...完全沒有快感可言。」



事實上,標指擁有500隻成分股,只有極少數創下新高,明顯僅由一小部分「超級大股」推升股市。因此,交易員認為,若要令投資者相信升浪,就需要更大範圍的上升。



再者,目前根本沒有人爭先恐後地買股,自3月底以來,成交量一直很低,完全沒有亢奮的感覺。不過,俗稱「恐慌指數」的VIX指數仍處於年內最低水平,又似乎沒有人特別擔心股市可能會突然下跌。



簡而言之,美股目前既不亢奮、也不擔憂,可謂是「殭屍式」破頂。



【4、股神計劃「天價」回購 股市再破頂徵兆?】

上述人物或許大家都很少聽,這亦是《東網》財經銳意加強國際視野的原因。不過,「股神」巴菲特相信是家喻戶曉。



他本周指出,目前擁有良好前景的股票價格都太高了,不如回購自己的股票,並透露其投資旗艦巴郡未來可能會回購1,000億美元股份!他承認,很想持有極少現金,但目前極難找到合適的收購目標。



資料顯示,截至2018年,巴郡持有1,120億美元美債與現金儲備,已連續6季持有超過1,000億美元現金。



「股神」計劃回購有何啟示?回看巴郡在去年11月初宣布會回購股份,為6年以來首次,美股就在去年12月聖誕節見底後,本周再創新高。數據顯示,巴郡2018年合共回購13億美元的股票,單是第3季就回購了9.28億美元。



再對上一次「股神」回購巴郡股份是在2012年12月,當年理應能在市場上「執平貨」,尤其是歐債危機帶來一連串「平價」機會,但巴菲特仍然選擇回購9,475股巴郡A股,平均價13萬美元,以及回購60.6萬股巴郡B股,平均價88.76美元,合共斥資13億美元左右。



結果在2012年結束後,美股一直升到本周。換言之,無論是2012年或2018年,「股神」宣布回購後,股市都「升到你唔信」,今次會否重演?歷史自有分曉。



【5、異象:港股復活後顯「零」 往績預示未見頂】

講完美股周二破頂,港股周二也有異象,就是復活節復市後顯「零」,即收市無起跌,報29,963點,跌0.02點。今次乍現「神迹」,有何啟示呢?



回顧近年港股顯「零」往績不多,值得留意的是,它雖然對翌日升跌無預測能力,但假若當時港股是處於升浪或跌浪的話,顯「零」後趨勢持續,不會轉勢。換言之,今次是在升浪中顯「零」,或預示港股仍未見頂,加上美股或有上升空間,投資者未宜過度看淡。



往績歸納如下:

●2014年7月8日,股市處於升浪,顯「零」後短期續升。(附圖一)

●2013年6月18日,股市處於大跌浪,顯「零」後短期續跌。

●2011年11月8日,股市處於大跌浪,顯「零」後短期續跌。

●2011年6月29日,股市處於大跌浪,顯「零」後短期暴跌。

●2010年3月10日,股市處於升浪,顯「零」後短期續升。(附圖二)

●2009年7月21日,股市處於升浪,顯「零」後短期續升。(附圖三)



簡而言之,收市顯「零」反映港股未見頂或未見底,不妨參考附圖的港股升浪中顯「零」後走勢,或許今次能令「丁蟹效應」失靈...



【6、吓!下次衰退誘因唔係資產爆泡 而係「豬價」爆泡...】

對於後市,總結就是「慢牛」居多。那麼,下次引發股市大跌的因素會是甚麼呢?若果下次引爆災難的原因不是2001年及2008年般「人為」的話,可能與「豬」有關...



●一切由非洲豬瘟說起...

本周有大量報道指,中國至今仍受累於非洲豬瘟疫情擴散,生豬數目恐暴瀉至「史上最低」,連官方也警告,或會導致豬肉價格在下半年爆升70%以上。就此,有專家警告,今次捱貴豬肉的日子可能很長,或要等到2021年底或更長時間,生產水平才會回復正常。



根據野村估計,中國每公斤豬肉價格在2020年1月或升至33元人民幣的頂峰,相比今年2月每公斤僅18.5元人民幣,意味着潛在升幅達78%左右。更重要的是,目前豬肉價格已較2018年5月低位累升近40%,即累升空間逾倍。



換言之,目前在香港能買到的豬肉份量,在明年初只有一半左右...



該行又警告,今次捱貴豬可能歷時更久!因今次豬農雖然看到豬價上漲,潛藏着商機,但也會擔心無藥可醫的非洲豬瘟隨時又殺到,令其得不償失。再者,受累於貿易戰,以粟米為主的飼料成本高昂,亦致使生豬存量跌至「歷史最低」。



更重要的是:中國是否爆發了嚴重的非洲豬瘟疫情?相信無人能解答。一來中國政府盡力將疫情淡化,二來中小養豬場更有動機隱藏疫情,因一旦公開,他們就損失不菲。



【7、別輕看「豬」 可能導致環球央行焗加息!】

別輕看內地豬肉危機恐令全球通脹突然飆升,繼而令央行焗加息的機會!



據中國農業部數據顯示,由於能令豬隻致命的非洲豬瘟肆虐,中國逾80%生豬養殖場已選擇不會補充豬群。換言之,生豬產量將會減少。農業部直言:「從未見過養殖場如此恐慌。」由於中國佔據了全球一半生豬生產量,豬瘟爆發已令豬價大幅上揚。據中國官方數據顯示,繼今年2月生豬產量按年暴挫19%後,3月再挫21%。



豬肉產量大跌亦令中國對大豆的需求減少。中國官方指出,今年截至9月的大豆進口量或跌至8,500萬至8,600萬噸,低於美國農業部的8,800萬噸預測,為多年來首跌,主因是生豬養殖場需求減少。



官方亦警告,如果養豬戶的信心未能在短期內恢復,消費者將會受累,因豬肉供應會開始變得緊張,料價格會在今年下半年升至歷史新高,並延續至2020年。事實上,中國人普遍十分喜愛吃豬,佔各項肉類總消耗量逾60%,令官方在確保供應充足上增添壓力。



中國農業科學院行業研究員朱增勇表示,雖然中國能從海外進口豬肉,但恐怕不能完全填補供應缺口。根據估算,一旦中國產豬跌10%,就需要進口200萬噸豬肉。不過,根據美國農業部數據,全球全年總豬肉貿易量僅約900萬噸,僅相等於中國大約兩個月的消耗量。



至於問題是否被誇大,因中國人可轉吃其他肉類?朱增勇直言:「有局限!」因農業部官方數據也預料,2019年中國雞肉產出或增加2.4%,但消費者需求同時有機會增2.6%。這意味着連雞肉也會漲價。



【8、大鱷已部署!賭豬牛價升 粟米下跌】

事實上,大鱷已對上述危機作出部署,側面印證豬價大升所引發的潛在危機絕非靠嚇!



目前對沖基金正為粟米、大豆、小麥等用作飼料為主的農產品進一步跌價做準備;相比之下,由於非洲豬瘟正在中國蔓延,使人擔心全球蛋白質可能供不應求,投資者已將生豬淨好倉增至2018年1月以來最高,活牛好倉也創下歷史新高。



正因上述部署,使一些長期走勢關係開始瓦解!舉例來說,粟米和生豬期貨自2017年8月以來,首次呈現「負關連」,反映生豬出口雖然增多,但飼料需求沒有相應提升,即農民未敢大量補充豬群,可想而知危機的真實性。



有數據顯示,自去年8月中國爆發非洲豬瘟以來,全國已有100多萬隻豬被撲殺。由於中國是全球最大生豬生產和消費國,世界各地的肉類加工商正向該國出售更多豬肉,以彌補當地豬瘟造成的短缺,結果是美國和歐洲的供應被收緊,正推高價格,令芝加哥6月期貨今年以來已上漲了19%。



目前對沖基金正準備迎接進一步上漲。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(4月19日)數據顯示,在截至4月15日當周,投資者持有的「豬肉淨好倉」(即好倉與淡倉合約之差)期貨和期權合約共58,532份,已連續6周攀升。值得留意的是,生豬市場供應趨緊,正推升全球對所有蛋白質的需求。投資者現在持有的「活牛好倉」亦創紀錄,淨好倉達152,634份合約。



與此同時,CFTC數據也顯示,基金從未如此看跌粟米市場,淨淡倉達2006年有紀錄以來最高,美國不少倉庫也被堆滿。



【9、外遊注意!今年短線遊可考慮韓泰...】

講完「豬肉危機」,或許輕鬆一點吧!復活節過了,正籌劃暑假「出門」鬆一鬆?那麼,就是留意港人旅遊熱門地點之一的泰國及南韓貨幣正處於弱勢,或可分階段暢錢,務求玩得更抵、更盡興!



南韓周四(4月25日)公布了令人失望的經濟數據,首季竟收縮0.3%,加上美元強勢,拖累今年表現最差的亞洲區貨幣韓圜一挫再挫,並跌至2017年1月以來最殘,兌每美元低見1,162.8韓圜,今年以來已累挫約3%,即港元兌韓圜高見148.12水平。



更糟糕的是,從「圖表派」分析來看,美元兌韓圜升穿了去年10月以來的阻力位,意味着韓圜短期內很難轉強。



●泰銖也便宜

韓圜為今年以來表現最差的亞洲區貨幣;相反,泰銖則為表現最強,但近日也有轉弱之勢!由於泰國大選後政治出現僵局,加上美元強勢及外資將泰股股息資金匯出,讓原本強勢的泰銖近期失去上升動力,並跌至今年初低位。



美元兌泰銖周三(4月24日)升穿了32的重要心理關口,見32.049,為1月10日以來最高,即港元兌泰銖高見4.09水平。從「圖表派」分析來看,與韓圜一樣,泰銖短期難以明顯轉強。



【10、一代股票宗師離世1周年 回顧24條人生成功法則】

最後,本周的4月22日,除了是復活節假期外,亦是其中一位「華爾街一代宗師」逝世一周年,不妨再次重溫他給予年輕人甚麼告誡,或會一生受用不已...



真正「一代股票宗師」、在1959年成立投資公司Donaldson、Lufkin&Jenrette的聯合創辦人Richard Jenrette,在縱橫美國華爾街逾40年後,於2018年4月22日因癌症逝世,享年89歲。在他離世前,親自撰寫了「24條」生活及投資皆適用的成功法則,標題為《我學到的是...》(What I Learned),大家不妨參考一下,或許對人生有新的啟發:



1、留在遊戲中。這通常是你需要做的!不要離開、不要停留在某點發呆、不要半途而廢!

2、不要燒毀在你身後的橋樑。(凡事太盡,緣分勢必早盡)

3、切記!生活不會像一位好朋友的祝福。

-你不能得到足夠的。

-不要忘記你的老朋友,你可能需要他們。

4、嘗試時常友善及多些說「謝謝」。(禮多人不怪)

5、保持知情/保持學習!

6、留在教育中!你需要做功課,保持與時並進。

7、廣結各年齡階層的朋友,尤其是年輕人。

8、要因為可能失敗而保持戰戰兢兢、小心翼翼,準備不只要充分,更要「預凸」。

9、要為自己而感光榮(不要做偽君子),但切勿自負,要了解自己的價值。

10、機會是屬於有準備的人,要提前做好準備,等待機會出現。

11、將問題轉化為機會,再轉化為改變。當有問題時,人們會願意考慮改變。

12、好好表現自己:清潔、剃好鬍鬚、穿合乎年齡的「傳統」衣服、留意形象、抓緊時尚、尋找魅力、具備良好的語文能力;不要時常發誓,這不可愛。

13、不要被改變,不要陷入泥濘中。願意考慮新事物,但不要盲目追隨。凡事「用吓腦」,這是常識。

14、要享受及輕鬆一下,但不是全天候!

15、要站在天使的一邊,戴上白帽子。

16、要有退下來的位置、繼承人和後備,不要把所有的錢都放在一個地方。

17、學習外國語言。

18、多去旅行,如果可以的話,去全世界。

19、不要在別人面前批評某人。

20、若工作做得好,不要忘記稱讚,但不要稱讚做得糟糕的工作。

21、我不喜歡輸,但就算輸了,也不要成為失敗的輸家。

22、若遇上有人愛你,是對你有幫助的。(不是只有性愛)

23、在你所做的事情上要保持高標準。

24、看顧大局時,不要忘記細節。



●Richard Jenrette是誰?

他是第一家向公眾提供股票的華爾街公司共同創辦人之一,美國媒體《紐約時報》曾稱他為「華爾街上的最後一位紳士」。他生於1929年4月5日,位於美國北卡羅萊納州羅利市,父親是一位成功的保險推銷員,母親是一位狂熱的園丁,活到101歲。



在1960年代,他與兩位年輕的哈佛商學院的朋友William Donaldson和Dan Lufkin合作組建了投資公司Donaldson、Lufkin&Jenrette(D.L.J.)。D.L.J.在1970年初進行了開創先例的公開招股活動,即現時所謂的IPO,為真正「一代股票宗師」。

------

