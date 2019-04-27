1周10大驚奇：復活後有神迹？未來數周股市更癲？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月，雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日已預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果本周破了)，惟再大升空間不多，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



之後會怎樣？港股周二(4月23日)顯「零」，反而預示「未來數周」升浪持續，今年不會有「五窮」？一旦如此，或許會令「丁蟹效應」失靈，不妨拭目以待。



【1、他們準確預測美股本周破頂 目標是...】

全球股市「火車頭」美股標指及納指周二(4月23日)創下收市新高，之後會如何？或可參考早已預期本周創新高的準繩分析員怎看，他們絕非事後孔明，故具參考價值。



驚奇的是，他們結論一致：標指劍指3,000點！不過，這亦意味着再升空間有限，惟同樣不會大跌，或「牛皮」至10月，股市料進入「炒股不炒市」階段。



●摩通神級分析員

「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日預言債息倒掛是股市爆升信號，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)早於3月底表示，美股短期內會再創新高，原因是投資者仍不相信今次升浪，槓桿低於平均水平，標指目標依然是3,000點。



想看詳細分析，可參考：https://bit.ly/2GGTPxk



●美股奇準分析員

由2009年至今一直是美股大好友、於2018年10月2日呼籲增持現金，12月17日預言股市正築底，料12月24日後迎來「聖誕升浪」，今年初繼續睇好，結果一一言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut上周表示，美股最快可能下周(即本周)中期創新高，原因是企業盈利令人失望的數量較少。



他的目標是標指3,000點，並強調：「今次的結構性牛市可以長達15年，即大約最少持續5至6年，甚至7年。目前仍然沒有人相信。」



想看詳細分析，可參考：https://bit.ly/2UUaNRA



●「神準」大好友

被稱為「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至去年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)於4月2日表示，股市最強大的支持力是總統特朗普要在2020年競逐連任，需要強大的經濟及股市表現，他不想冧市。



西格爾預期，道指及標指最有可能出現的情況是在再升5至6%，即分別高見27,500點及3,000點左右。



想看詳細分析，可參考：https://bit.ly/2Ua6TDX



●歷史點睇？

專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall上周表示，預計美股將在4月結束前創新高(結果言中)，但警告股民要趁機「落車」，因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出，資料顯示，股市1至4月每月皆升通常不能持續，預示5至10月是跌市或牛皮市，因往績平均僅升0.05%，當中一半機會是「跌市」作結。若單計5月，平均更僅升0.01%。



想看詳細分析，可參考：https://bit.ly/2ZK9JyG



【2、大摩奇準分析員「失手」 現轉軚看好未來數周】

港人或許未必認識上述分析員，但在美國確實十分著名。另一位近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson，則與他們不同，由今年3月中旬開始看淡股市，並警告散戶要離場，惟周二美股再創新高，很多人都想看他怎解釋！結果他沒有「死雞撐飯蓋」，坦白認錯之餘，更轉軚看好股市，重新加入上述人士的行列...



他於周二美股開市期間(那時已近乎確認會創收市新高)接受訪問時指出，2019年至今的股市走勢讓他感到困惑，「我之前沒有期望過股市會在4月創下新高。以目前情況來看，由於股市破位，我們將在未來數周看到標指升上3,000點水平(這是他之前的最樂觀預測，亦與上述分析員一致)。現時市場告訴我，我錯了！因為升市闊度正在改善。」



他又說：「我需要尊重我的基本分析...亦要尊重自研的模型。不過，目前看起來，美股似是『結構性牛市』(即與上述Jeff Saut看法一致)多於『滾動型熊市』。」



(註：他對「滾動型熊市」的定義是股市會累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」，即不是直插式大跌。)



就在美股創新高前，他仍覺得市場炒錯業績，並預期美國企業盈利將會陷入衰退(即連續兩季負增長)。不過，隨着美股創新高，他也不得不轉軚認錯。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」。自2017年至今年3月中之前都準確預測了股市走勢，惟3月中至今的升浪讓他「投降」。



【3、今次美股破頂場面「冷清」 預示未升完？】

其實，Wilson看淡的理據獲不少人認同，再者，標指及納指在周二雖然創下收市新高，但市場的表情卻如「死屍」般，毫不興奮。



有報道指出，若你認為華爾街周二正在慶祝，可打電話到交易大堂，保證你絕對聽不到任何開香檳的聲音。有交易員透露，「不只是今天(周二)，市場氣氛已死氣沉沉好幾個星期了...完全沒有快感可言。」



事實上，標指擁有500隻成分股，只有極少數創下新高，明顯僅由一小部分「超級大股」推升股市。因此，交易員認為，若要令投資者相信升浪，就需要更大範圍的上升。



再者，目前根本沒有人爭先恐後地買股，自3月底以來，成交量一直很低，完全沒有亢奮的感覺。不過，俗稱「恐慌指數」的VIX指數仍處於年內最低水平，又似乎沒有人特別擔心股市可能會突然下跌。



簡而言之，美股目前既不亢奮、也不擔憂，可謂是「殭屍式」破頂。



【4、股神計劃「天價」回購 股市再破頂徵兆？】

上述人物或許大家都很少聽，這亦是《東網》財經銳意加強國際視野的原因。不過，「股神」巴菲特相信是家喻戶曉。



他本周指出，目前擁有良好前景的股票價格都太高了，不如回購自己的股票，並透露其投資旗艦巴郡未來可能會回購1,000億美元股份！他承認，很想持有極少現金，但目前極難找到合適的收購目標。



資料顯示，截至2018年，巴郡持有1,120億美元美債與現金儲備，已連續6季持有超過1,000億美元現金。



「股神」計劃回購有何啟示？回看巴郡在去年11月初宣布會回購股份，為6年以來首次，美股就在去年12月聖誕節見底後，本周再創新高。數據顯示，巴郡2018年合共回購13億美元的股票，單是第3季就回購了9.28億美元。



再對上一次「股神」回購巴郡股份是在2012年12月，當年理應能在市場上「執平貨」，尤其是歐債危機帶來一連串「平價」機會，但巴菲特仍然選擇回購9,475股巴郡A股，平均價13萬美元，以及回購60.6萬股巴郡B股，平均價88.76美元，合共斥資13億美元左右。



結果在2012年結束後，美股一直升到本周。換言之，無論是2012年或2018年，「股神」宣布回購後，股市都「升到你唔信」，今次會否重演？歷史自有分曉。



【5、異象：港股復活後顯「零」 往績預示未見頂】

講完美股周二破頂，港股周二也有異象，就是復活節復市後顯「零」，即收市無起跌，報29,963點，跌0.02點。今次乍現「神迹」，有何啟示呢？



回顧近年港股顯「零」往績不多，值得留意的是，它雖然對翌日升跌無預測能力，但假若當時港股是處於升浪或跌浪的話，顯「零」後趨勢持續，不會轉勢。換言之，今次是在升浪中顯「零」，或預示港股仍未見頂，加上美股或有上升空間，投資者未宜過度看淡。



往績歸納如下：

●2014年7月8日，股市處於升浪，顯「零」後短期續升。(附圖一)

●2013年6月18日，股市處於大跌浪，顯「零」後短期續跌。

●2011年11月8日，股市處於大跌浪，顯「零」後短期續跌。

●2011年6月29日，股市處於大跌浪，顯「零」後短期暴跌。

●2010年3月10日，股市處於升浪，顯「零」後短期續升。(附圖二)

●2009年7月21日，股市處於升浪，顯「零」後短期續升。(附圖三)



簡而言之，收市顯「零」反映港股未見頂或未見底，不妨參考附圖的港股升浪中顯「零」後走勢，或許今次能令「丁蟹效應」失靈...



【6、吓！下次衰退誘因唔係資產爆泡 而係「豬價」爆泡...】

對於後市，總結就是「慢牛」居多。那麼，下次引發股市大跌的因素會是甚麼呢？若果下次引爆災難的原因不是2001年及2008年般「人為」的話，可能與「豬」有關...



●一切由非洲豬瘟說起...

本周有大量報道指，中國至今仍受累於非洲豬瘟疫情擴散，生豬數目恐暴瀉至「史上最低」，連官方也警告，或會導致豬肉價格在下半年爆升70%以上。就此，有專家警告，今次捱貴豬肉的日子可能很長，或要等到2021年底或更長時間，生產水平才會回復正常。



根據野村估計，中國每公斤豬肉價格在2020年1月或升至33元人民幣的頂峰，相比今年2月每公斤僅18.5元人民幣，意味着潛在升幅達78%左右。更重要的是，目前豬肉價格已較2018年5月低位累升近40%，即累升空間逾倍。



換言之，目前在香港能買到的豬肉份量，在明年初只有一半左右...



該行又警告，今次捱貴豬可能歷時更久！因今次豬農雖然看到豬價上漲，潛藏着商機，但也會擔心無藥可醫的非洲豬瘟隨時又殺到，令其得不償失。再者，受累於貿易戰，以粟米為主的飼料成本高昂，亦致使生豬存量跌至「歷史最低」。



更重要的是：中國是否爆發了嚴重的非洲豬瘟疫情？相信無人能解答。一來中國政府盡力將疫情淡化，二來中小養豬場更有動機隱藏疫情，因一旦公開，他們就損失不菲。



【7、別輕看「豬」 可能導致環球央行焗加息！】

別輕看內地豬肉危機恐令全球通脹突然飆升，繼而令央行焗加息的機會！



據中國農業部數據顯示，由於能令豬隻致命的非洲豬瘟肆虐，中國逾80%生豬養殖場已選擇不會補充豬群。換言之，生豬產量將會減少。農業部直言：「從未見過養殖場如此恐慌。」由於中國佔據了全球一半生豬生產量，豬瘟爆發已令豬價大幅上揚。據中國官方數據顯示，繼今年2月生豬產量按年暴挫19%後，3月再挫21%。



豬肉產量大跌亦令中國對大豆的需求減少。中國官方指出，今年截至9月的大豆進口量或跌至8,500萬至8,600萬噸，低於美國農業部的8,800萬噸預測，為多年來首跌，主因是生豬養殖場需求減少。



官方亦警告，如果養豬戶的信心未能在短期內恢復，消費者將會受累，因豬肉供應會開始變得緊張，料價格會在今年下半年升至歷史新高，並延續至2020年。事實上，中國人普遍十分喜愛吃豬，佔各項肉類總消耗量逾60%，令官方在確保供應充足上增添壓力。



中國農業科學院行業研究員朱增勇表示，雖然中國能從海外進口豬肉，但恐怕不能完全填補供應缺口。根據估算，一旦中國產豬跌10%，就需要進口200萬噸豬肉。不過，根據美國農業部數據，全球全年總豬肉貿易量僅約900萬噸，僅相等於中國大約兩個月的消耗量。



至於問題是否被誇大，因中國人可轉吃其他肉類？朱增勇直言：「有局限！」因農業部官方數據也預料，2019年中國雞肉產出或增加2.4%，但消費者需求同時有機會增2.6%。這意味着連雞肉也會漲價。



【8、大鱷已部署！賭豬牛價升 粟米下跌】

事實上，大鱷已對上述危機作出部署，側面印證豬價大升所引發的潛在危機絕非靠嚇！



目前對沖基金正為粟米、大豆、小麥等用作飼料為主的農產品進一步跌價做準備；相比之下，由於非洲豬瘟正在中國蔓延，使人擔心全球蛋白質可能供不應求，投資者已將生豬淨好倉增至2018年1月以來最高，活牛好倉也創下歷史新高。



正因上述部署，使一些長期走勢關係開始瓦解！舉例來說，粟米和生豬期貨自2017年8月以來，首次呈現「負關連」，反映生豬出口雖然增多，但飼料需求沒有相應提升，即農民未敢大量補充豬群，可想而知危機的真實性。



有數據顯示，自去年8月中國爆發非洲豬瘟以來，全國已有100多萬隻豬被撲殺。由於中國是全球最大生豬生產和消費國，世界各地的肉類加工商正向該國出售更多豬肉，以彌補當地豬瘟造成的短缺，結果是美國和歐洲的供應被收緊，正推高價格，令芝加哥6月期貨今年以來已上漲了19%。



目前對沖基金正準備迎接進一步上漲。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(4月19日)數據顯示，在截至4月15日當周，投資者持有的「豬肉淨好倉」(即好倉與淡倉合約之差)期貨和期權合約共58,532份，已連續6周攀升。值得留意的是，生豬市場供應趨緊，正推升全球對所有蛋白質的需求。投資者現在持有的「活牛好倉」亦創紀錄，淨好倉達152,634份合約。



與此同時，CFTC數據也顯示，基金從未如此看跌粟米市場，淨淡倉達2006年有紀錄以來最高，美國不少倉庫也被堆滿。



【9、外遊注意！今年短線遊可考慮韓泰...】

講完「豬肉危機」，或許輕鬆一點吧！復活節過了，正籌劃暑假「出門」鬆一鬆？那麼，就是留意港人旅遊熱門地點之一的泰國及南韓貨幣正處於弱勢，或可分階段暢錢，務求玩得更抵、更盡興！



南韓周四(4月25日)公布了令人失望的經濟數據，首季竟收縮0.3%，加上美元強勢，拖累今年表現最差的亞洲區貨幣韓圜一挫再挫，並跌至2017年1月以來最殘，兌每美元低見1,162.8韓圜，今年以來已累挫約3%，即港元兌韓圜高見148.12水平。



更糟糕的是，從「圖表派」分析來看，美元兌韓圜升穿了去年10月以來的阻力位，意味着韓圜短期內很難轉強。



●泰銖也便宜

韓圜為今年以來表現最差的亞洲區貨幣；相反，泰銖則為表現最強，但近日也有轉弱之勢！由於泰國大選後政治出現僵局，加上美元強勢及外資將泰股股息資金匯出，讓原本強勢的泰銖近期失去上升動力，並跌至今年初低位。



美元兌泰銖周三(4月24日)升穿了32的重要心理關口，見32.049，為1月10日以來最高，即港元兌泰銖高見4.09水平。從「圖表派」分析來看，與韓圜一樣，泰銖短期難以明顯轉強。



【10、一代股票宗師離世1周年 回顧24條人生成功法則】

最後，本周的4月22日，除了是復活節假期外，亦是其中一位「華爾街一代宗師」逝世一周年，不妨再次重溫他給予年輕人甚麼告誡，或會一生受用不已...



真正「一代股票宗師」、在1959年成立投資公司Donaldson、Lufkin＆Jenrette的聯合創辦人Richard Jenrette，在縱橫美國華爾街逾40年後，於2018年4月22日因癌症逝世，享年89歲。在他離世前，親自撰寫了「24條」生活及投資皆適用的成功法則，標題為《我學到的是...》(What I Learned)，大家不妨參考一下，或許對人生有新的啟發：



1、留在遊戲中。這通常是你需要做的！不要離開、不要停留在某點發呆、不要半途而廢！

2、不要燒毀在你身後的橋樑。(凡事太盡，緣分勢必早盡)

3、切記！生活不會像一位好朋友的祝福。

－你不能得到足夠的。

－不要忘記你的老朋友，你可能需要他們。

4、嘗試時常友善及多些說「謝謝」。(禮多人不怪)

5、保持知情/保持學習！

6、留在教育中！你需要做功課，保持與時並進。

7、廣結各年齡階層的朋友，尤其是年輕人。

8、要因為可能失敗而保持戰戰兢兢、小心翼翼，準備不只要充分，更要「預凸」。

9、要為自己而感光榮(不要做偽君子)，但切勿自負，要了解自己的價值。

10、機會是屬於有準備的人，要提前做好準備，等待機會出現。

11、將問題轉化為機會，再轉化為改變。當有問題時，人們會願意考慮改變。

12、好好表現自己：清潔、剃好鬍鬚、穿合乎年齡的「傳統」衣服、留意形象、抓緊時尚、尋找魅力、具備良好的語文能力；不要時常發誓，這不可愛。

13、不要被改變，不要陷入泥濘中。願意考慮新事物，但不要盲目追隨。凡事「用吓腦」，這是常識。

14、要享受及輕鬆一下，但不是全天候！

15、要站在天使的一邊，戴上白帽子。

16、要有退下來的位置、繼承人和後備，不要把所有的錢都放在一個地方。

17、學習外國語言。

18、多去旅行，如果可以的話，去全世界。

19、不要在別人面前批評某人。

20、若工作做得好，不要忘記稱讚，但不要稱讚做得糟糕的工作。

21、我不喜歡輸，但就算輸了，也不要成為失敗的輸家。

22、若遇上有人愛你，是對你有幫助的。(不是只有性愛)

23、在你所做的事情上要保持高標準。

24、看顧大局時，不要忘記細節。



●Richard Jenrette是誰？

他是第一家向公眾提供股票的華爾街公司共同創辦人之一，美國媒體《紐約時報》曾稱他為「華爾街上的最後一位紳士」。他生於1929年4月5日，位於美國北卡羅萊納州羅利市，父親是一位成功的保險推銷員，母親是一位狂熱的園丁，活到101歲。



在1960年代，他與兩位年輕的哈佛商學院的朋友William Donaldson和Dan Lufkin合作組建了投資公司Donaldson、Lufkin＆Jenrette(D.L.J.)。D.L.J.在1970年初進行了開創先例的公開招股活動，即現時所謂的IPO，為真正「一代股票宗師」。

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