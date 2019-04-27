海日灣II首輪開售295伙　陳永傑指揀樓客用家主導

億京發展旗下大埔白石角海日灣II周六(27日)首輪開售295伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客戶出席率約80%至90%，用家佔約70%至80%，料今日推售單位可賣出約九成以上。



他指，樓盤客源方面，新界客佔約七成，亦有約10%為居屋客，由於居屋抽籤人數眾多，輪候時間長，部分有能力買家轉向私樓市場；現時用家主力尋找600萬元以下單位，料千餘萬元以上大單位銷售會有阻力。



對於一手成交表現，陳指，4月至今錄約1,650宗，預計全月錄約2,200宗；由於樓價持續上揚，不少買家憂慮遲買會貴，入市態度積極，帶動交投氣氛續向好。



海日灣II錄逾4,950張入票，超額認購逾15倍。首輪發售全屬1號價單，包括開放式至四房戶，實用面積243至1,866方呎，折實平均呎價13,774元，入場費逾359.82萬元。

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