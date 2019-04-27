【花生精華】文錦Sir：秋官72歲啦　丁蟹效應失威！

據說香港股票市場有個奇離現象 ─ 丁蟹效應！即凡有「秋官」鄭少秋有新戲出街，大市凶多吉少(好似係...)



而適逢下周，正踏入傳統上股票市場的「五窮月」，加上「秋官」又有新劇播，搞到成班股民巧驚驚！



不過在周五(26日)的《中環剝花生》節目中，人稱「文錦Sir」嘅新城晉峰金融業務總監文錦輝就「大派定心丸」，話做過張無忌嘅秋官都一把年紀，更講笑話「張無忌都換咗幾代」啦，佢仲話......！



至於同「秋官」年紀都係咁上下嘅侵侵 ─ 美國總統特朗普，「Simon Sir」國農證券董事總經理林家亨都有啲睇法！佢話侵侵個人「咁飄忽」，分分鐘會借中美貿易談判呢個籌碼，同一班美國選民「箍票」，延續佢總統寶座！



「花生嘢」講完，想知港股、A股、美股嚟緊「5窮月」「窮唔窮」？！即刻click入以下呢個連結，重溫足本節目啦！



1.東網電視《創富》頻道

https://tv.on.cc/?section=20180003



2.港股5月睇怕無運行？

https://tv.on.cc/index.html?vid=OBZ190426-14742-43-M&createtime=1556279031&subsection=469



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