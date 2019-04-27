港置：本月純車位註冊暫錄逾500宗　按月增近60%

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，純車位4月首25日錄534宗註冊，按月同期增約58%；涉及註冊金額約11.28億元，按月增約91.7%，宗數及金額暫創近8個月新高。



註冊金額增幅較顯著，主要因價值100萬元以上純車位註冊量按月同期增幅較大，錄466宗，升約69.5%；價值50萬元或以下純車位增加62.5%至13宗註冊；價值50萬以上至100萬元純車位錄55宗註冊，屬持平。



九龍區錄104宗註冊，按月增近1.2倍，主因是基數低。港島區錄84宗註冊，增加約52.7%；新界區錄346宗註冊，增加約47.2%。

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