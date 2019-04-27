【樓市百態】葵涌廣場搶盤搶到出動管理處驅散代理

中原許偉業表示，葵涌廣場1座中層E室，實用面積318方呎，開價600萬港元，由於成交價有機會低於600萬元，可承做最高8成樓按，今旱10時開放睇樓，已引來逾10組客連同代理到場，在走廊及管理處排隊等候。



他亦稱，由於參觀情況踴躍，有至少4至5組客睇樓後，在單位內各佔一方，不願離開，原業主見場面難以控制，提出以價高者得沽貨。當時其中一組90後客人，在市場睇樓已半個月，感機不可失，舉手出價，並拉業主到睡房，即以支票支付約17萬元訂金，起初以584萬元沽貨，同時勸喻其他代理及客人離開單位，但業主的一方仍感平賣，經商討下再提價2萬元，落實以586萬元成交，呎價18,428元，屬理想價。



事實上，其他買家及代理，其後亦深深不忿，折返上址，並在單位門外拍打叫囂，稱可付更高樓價，但由於已簽訂臨約，原業主不想反口，在感到驚嚇下，通知管理處驅散門外人群，同時着令不要再讓客上來，避免紛爭。

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