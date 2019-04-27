4月二手成交登記料創51個月新高　一手兩年最多

中原地產研究部指出，4月份截至24日，二手私人住宅買賣成交登記暫時錄得3,639宗，總值317.2億元；預測全月成交登記約4,500宗及395.0億元，將較3月份數字分別上升29.7%及35.3%。



其中，估計全月成交登記宗數將創2015年1月4,537宗後的51個月新高，金額將創2012年3月398.9億元後的85個月新高。



至於新盤市場方面，4月份截至24日，一手私人住宅買賣成交登記暫錄2,264宗，總值226.2億元；預測全月約有2,600宗及260.0億元，宗數料創24個月新高。



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