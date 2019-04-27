【深度解構】全球經濟陷困局　俄羅斯反成最大贏家？

全球兩大經濟體中國及美國之間的貿易摩擦仍待解決；同時間，經濟衰退陰霾仍籠罩整個歐洲，德國三個月內兩度下調GDP預測，法國更預告今年財赤將嚴重惡化，英國深陷脫歐困局，未知到底如何收場；南美洲新興市場出現貨幣危機，委內瑞拉、阿根廷的惡性通脹已令經濟瀕臨崩潰。全球經濟看似岌岌可危之際，俄羅斯的股市指數MOEX Russia Index卻在近期創下了歷史新高。



在過去5年，MOEX指數累升逾倍，在周二(4月23日)高見2,599點，突破紀錄高位。TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示，在西方各國制裁及市場情緒低迷下，俄羅斯股市的表現實在令人驚奇。他認為，若沒有制裁，俄羅斯的股市會「像怪獸一樣」成長。事實上，近日美國總統特朗普再度向歐盟開火，威脅對後者的商品加徵關稅；而歐盟亦不甘示弱，明言一旦美國加稅必會報復。倘新一輪全球貿易戰開打，歐盟或會在經濟壓力下，放棄對俄國的制裁。



作為超級大國蘇聯的「繼承者」，俄羅斯擁有大量的技術及人才，在重工業方面的表現更是非常出色。中國第一艘以及唯一一艘正式服役的航空母艦「遼寧號」，也是由蘇聯的「瓦良格號」改裝而成的。



另外，在資訊科技方面，俄羅斯黑客在國際上擁有相當高的「名氣」；該國甚至被指利用黑客干預美國總統選舉，即特朗普的「通俄門」事件。儘管事件背後真相未明，但這也從側面反映出，在資訊科技方面俄國絕不遜色於其他西方國家。



更重要的是，作為能源出口大國的俄羅斯，其擁有的天然資源價值巨大。據外媒報道，2017年該國天然氣出口量達1,940億立方米，佔歐洲三成半的市場份額，並有望進一步增至四成。而俄羅斯本身亦是產油國，意味着基本上不用向外國購買能源，有着先天上的經濟優勢。



●俄羅斯困局在於西方制裁

事實上，作為金磚五國(BRICS)之一，俄羅斯經濟曾經有過爆發增長的階段。世界銀行數據顯示，1999年至2008年期間，該國GDP每年增長介乎於5.2%至10%，這樣的數據在新興市場中也屬不俗。



導致近年俄羅斯多年來經濟發展相對落後的主因，是由於西方諸國對俄羅斯的制裁，以及當地嚴重的資本外流。由於歷史及政治原因，西方各國一直對俄羅斯頗為忌憚；而2014年烏克蘭危機及其後吞併克里米亞等事件後，美國、歐盟亦對俄國實施了制裁。因此，俄羅斯企業難以獲得外國資本、無法向外併購擴張，進出口也受到諸多限制，猶如一個封閉的經濟體。



在全球化的大環境下，近年各國經濟蓬勃發展，俄羅斯卻因過去數年「與世隔絕」而錯失機會。國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，2018年其國內生產總值為1.57萬億美元，僅於全球排第十二位，差過英、法、德等傳統歐洲強國，甚至不如韓國！此外，俄羅斯央行估算，2018年流出該國的私人資本規模達675億美元，是2017年的2.7倍，更創下4年高。



然而，隨着全球政治局勢的改變，西方的制裁未必能夠持續。事實上，美國總統特朗普言行亦明顯偏向「親俄」，反把矛頭轉向中國、歐盟等。與此同時，歐盟內部分裂日益嚴重。意大利對於歐盟就本年度法國財赤超出規定「網開一面」而深感不滿；難民問題及民粹主義更令歐洲諸國矛盾日深。更重要的是，英國在脫歐以後，也不用再遵守歐盟對俄的制裁令，而這也可能會令歐盟主動放寬制裁，以免更多國家產生脫歐念頭。



與此同時，貿易摩擦令中國向俄羅斯進口了更多的農產品。根據中國商務部的數字，去年中俄兩國農產品貿易首次突破50億美元，中國自俄羅斯進口大幅增加51.3%。另外，近期國際油價重回高水平，俄羅斯亦有望進一步受益，因為其出口額相當一部分屬於能源。



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