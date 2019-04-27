中國智能手機品牌稱霸印度　市佔66%創新高

中國手機企業近年積極在新興市場開疆闢土，其中，印度就成為小米、Vivo等大品牌的主戰場。外媒引述市場調查機構Counterpoint Research的報告指，今年首季當地智能手機出貨量增4%，而中國品牌在整個市場的佔比已升至66%的新高紀錄。



回看去年同期，中國品牌在當地智能手機市場的佔比約為57%，而一年間已增加9個百分點，可想而知其增長速度之快。



按品牌劃分，小米仍是印度市場的霸主，今年首季在當地的出貨量達950萬部，雖然下滑2%，但市佔率仍達31.4%，成為印度智慧型手機第一大品牌。另外，由該公司分拆出來的另一品牌紅米，首次在印度參戰已排名第五，市佔率達4.2%。



位居第三、四名的分別是中國的Vivo及OPPO，市佔率分別達15%及9.3%。其中，Vivo更成為當地手機市場的「增速王」，年增長率達108%。



分析指，Vivo近年不斷擴大7000至1.4萬盧比的中階手機陣型，另外又在印度超級板球聯賽中投放大量宣傳，因而帶動其出貨量高速增長。



至於排第二的韓國三星，則是印度智能手機「BIG FIVE」中唯一的非中國品牌，市場佔有率達24.4%，但首季的出貨量按年下下滑1.8%。



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