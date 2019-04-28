葉尚志：何解小米仲有得上？

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股橫盤整固了三周後，回調壓力有所加劇，恒指跌穿了短期整固區的下限29,600點，估計會有引發技術沽壓的機會。市場信心是有所轉弱，但是在內地經濟回穩勢頭未有出現重大改變逆轉之前，估計恒指在28,400至29,000點區間、也就是最近一波伸延升浪的起點，相信將會有強大承接力。



面對目前的回調行情，也正好是進行新一輪篩選的時點，對於確定性比較高的優質核心品種，建議可以優先關注，並且可以作為換股目標。



小米集團(01810)在去年7月掛牌上市後，股價持續受壓並且出現反覆向下的走勢。然而，在經歷了過去幾個月的盤底過程後，股價估值已逐步變得合理吸引，加上互聯網變現逐漸多元化，建議可關注買入吸納的機會。



小米去年收入錄得1,749億元人民幣，按年增長52.6%，而調整後的淨利潤有86億元人民幣，實現扭虧為盈，其中互聯網業務佔總毛利有45%，毛利率維持在63%的高水平，是亮點所在。



值得注意的是，公司IoT生活消費產品收入按年增長87%，並且在收入中的比重提升至33%。手機+AIoT策略正在加速朝向物聯網發展，品類之間的聯動效應以及IoT平台效應，相信將可加強未來的銷售增長。建議可於12元以下逐步吸納，止蝕於10.5元，目標看15.7元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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