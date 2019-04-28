鄺民彬：炒股不炒市係今期救命草

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，近期內地公布的經濟數據表現理想，令市場憂慮央行的貨幣政策或有收緊風險，利淡市場流動性及投資氣氛，亦限制了中港股市的表現。



不過，目前環球經濟情況仍不能過分樂觀，德國4月商業景氣指數再度惡化，同時法國製造業信心指數亦跌至四年來最低，而南韓首季度GDP亦按季收縮0.3%，為2008年末季以來最差。此外，近日美元走強，更一度創近22個月高位，加上資金亦出現流入美債迹象，均反映市場避險情緒有所升溫，或不利風險市場表現，值得投資者留意。



A股方面，除受市場流動性或趨緊影響外，據彭博數據，年內A股的供股集資金額亦逾400億元人民幣，已較去年全年的217.7億元人民幣多近84%，進一步抽走市場資金。雖然供股集資或有利長遠業務發展，惟亦不排除個別投資者趁高位套現，或反映其對未來的股價表現欠缺信心，同時，供股後亦會即時攤薄每股盈利表現，及加大市場供應，對未來股價走勢或帶來一定負面影響。



另外，根據市場數據，料5月將有逾3,000億元人民幣的限售股解禁，雖然規模略低於4月，惟仍較2月及3月時的不足1,500億元為高，為市場帶來一定沽壓。



後市方面，市場繼續觀望企業季績及中美新一輪的貿易談判進展，加上5月或有「五窮六絕」效應，於5月宜作炒股不炒市的部署。另外，近日本港的銀行同業拆息亦見上升，或不利資金流向，料港股短線調整壓力較大，於50天線將有較大支持。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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