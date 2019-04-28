曜熊理財：如何建立基金組合

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中國第一季度經濟數據比預期好，市場憂慮未來貨幣政策會否收緊，可是，央行官員回應並無收緊。中國地產銷售增速相對較弱，但銷售量維持高位，開發商現金流相對寬鬆，預期竣工增速大概率會有所恢復。



從市場預期和各項經濟數據來看，美國可能正面臨進入宏觀衰退周期。美國聯儲局已對此作出反應，不過，美股仍處高水平，實際上個股盈利的持續增長是最大支撐的因素。一旦每股盈利被分析員大幅度下調，美股就有可能回落。



投資基金是要根據本身能承擔風險和收益特徵，選擇適合自己的投資組合。例如，貨幣基金投資回報率相對低，但風險較低；商品股票類基金回報率相對高，但風險較大；債券的回報率及相對風險則在兩者之間。



目前，全球各類基金眾多，包括大、中、小型公司股票，環球市場，單一國家市場，地區性市場，新興市場等，還有貴金屬類型，債券，貨幣基金和其他特別類型如對沖基金等，投資者可根據基金的類型、風險和收益特徵，從這幾方面去選擇適合自己的投資組合。



貨幣基金雖然穩健，但是長期收益趕不上通貨膨脹，顯然不是好的長期選擇。股票和大宗商品能提供階段性較大的升幅，但是波動亦很大，要不斷作出調整。傳統的股債結合6:4和7:3等投資策略，波動也不小，投資者要小心地建立適合自己的投資組合。

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