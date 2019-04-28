陳鳳珠：睇實投資情緒實冇死！

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股回吐多日，並失守20天線，由於市場憂慮內地不會進一步放寬銀根，導致投資情緒轉趨審慎，滬綜指近日亦反覆偏軟，估計市場將繼續觀望內地政策，大市欠缺上升動力。



內地首季經濟數據理想，已減低內地進一步降準的預期，而中央財經委員會會議更提及貨幣政策要鬆緊適度，貨幣政策將根據經濟增長及價格形勢變化及時預調微調，更令市場相信，基於內地首季經濟增速較預期好，短期內降準的機會減輕。



早前市場預期第二、三、四季或會各降準一次，但估計目前經濟情況較預期中穩定，加上財政政策的支持，未來調低存準率的空間或縮小。不過，會議提到會根據經濟及通脹情況而預調微調，相信內地的貨幣政策將保留空間，若經濟增長出現下行壓力，人行仍可放寬貨幣政策，而短期內人行或會繼續透過較為靈活的工具如逆回購操作或中期借貸便利以支持市場的流動性合理充裕。



另外，近期豬肉價格持續上漲，受非洲豬瘟影響，內地的生豬供應減少，且短期內難以恢復，若未來供應仍然偏緊，料今年豬肉價格會繼續呈現上升趨勢，有機會推動通脹壓力升溫。



雖然居民消費價格指數的升幅有機會擴大，但貨幣政策方向會否受影響將視乎整體通脹壓力，目前工業品出廠價格指數的升幅仍然處於低水平，若CPI只因受豬肉價格推升，內地未必會收緊貨幣政策。



其實，近年內地的貨幣政策主要目的為減輕企業「融資難、融資貴」的問題，並以降成本為目標，實施定向降準以推動資金落入實體經濟。因此，相信內地尚未變更貨幣政策的方向，適時仍會落實定向降準，以支持小微企業的發展。



今年內地實施積極的財政政策，會議提到要加力提效，且減稅降費要落實到位，相信今年的財政措施發揮的效用較為顯著。今年中央預算內的基建投資安排達到5,776億元人民幣，首季已下達八成，料會加快推動基建資金落地，支持經濟增長。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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