趙文傑：資金避險，咁港股咪...

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，自聯儲局主席鮑威爾於今年初轉口風，表示對加息步伐保持耐性及如有需要將改變縮表政策後，環球股市猶如打了強心針般狂升，當中港股亦受惠其中。恒指由當時處於的25,000點水平，於不足四個月內急漲超過20%，於4月15日見30,280點今年高位，升勢非常凌厲。



然而，港股後市能否持續如虹的氣勢，可否挑戰2018年初的歷史高位33,484點？觀乎近期市場表現，筆者反而擔心港股的反彈浪已告一段落。



美國十年期與三個月國債孳息率於3月底時出現倒掛，大部分市場參與者已開始憂慮美國，甚至乎環球經濟何時出現衰退。即使環球股市隨後仍有升勢，但近日已見不少資金率先安置於避險資產。



先看美匯指數，於3月下旬一度跌穿96後已迅速反彈，日前更升穿98，創2017年6月以來新高。據往績，一旦美元步入強勢，亞太區及新興市場均會面臨走資壓力，港股亦自然會成為受害者之一。



至於另一支持港股的要素，就是內地股市。滬綜指踏入2月後重拾上升動力，指數由2,600點水平一舉升至4月8日的高位3,328點，升幅達到28%。A股做好主要是由政策推動，可是政策市的亢奮通常以短暫見稱，股市始終是由基本因素支撐。人民幣近日有轉弱迹象，美元兌人民幣由數天前的6.70之下，已升至6.73水平，一旦情況持續，對A股以至港股將百害而無一利。



總括而言，雖然孳息倒掛僅預示經濟的不明朗前景，對股市沒有構成即時影響。按上兩次孳息倒掛的出現，均在14至19個月後才爆發金融危機。然而，筆者預期資金將在危機出現前，陸續泊入避風港，加上股市近月累積不少升幅，相信已有投資者正進行減持。在此等環境下，港股實難再有上升空間。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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