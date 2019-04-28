鄺紫珊：新興債市又有新錢到？

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局除暗示今年全年不會加息外，更宣布5月開始將放慢縮表速度，相信這可有助全球債市資產的上升動力，其中新興市場債市將受惠於基本面好轉及通脹維持穩定，加上擁有高息的投資優勢，將可吸引市場資金持續流入。



根據新興市場投資基金研究顯示，年初至4月中，原材料市場回暖，讓投資信心好轉，資金也再度注視新興債市。今年以來，累積淨資金流入規模達370億美元。據了解，新興債的發行量也較去年減少，也將有利支持債券價格。在低利率環境下，相信可提升新興債市債息收益率的吸引力。



但投資者須注意，由於各國央行的緊縮貨幣力度接連減輕，甚至轉為較為寬鬆貨幣，可有助美元升勢減緩讓熱錢流入新興市場。由於各國經濟形勢不同，建議投資者選擇有投資等級以上較佳的新興債。



根據國際貨幣基金組織發表的世界經濟展望報告顯示，2020年全球經濟增長率將由今年的3.3%上升至3.6%，當中全球GDP轉佳，新興市場可謂其中主要動力來源，且新興市場的經濟增長速度也持續超越發達國家。加上全球貨幣政策緊縮暫緩，部分新興國家也開始走向減息循環，故可吸引熱錢持續流入新興市場債市。



根據以往歷史經驗，在美國停止加息後，普遍有利於債市，以新興市場債的正面影響力較強。中美貿易關係緩和，各國央行政策趨向靈活，及油價維持目前水平，都能穩定今年的經濟動力，投資者可考慮以多元策略配置組合，股債兼備除能為組合提供穩定收益，也可望提升收益率，減低風險。

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