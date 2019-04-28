陳健豪：澳元分水嶺喺邊度？

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美國3月份新屋銷售受惠於低按揭息率下，急升至1年半高位且連續3個月上升，加上美國10年期債息過去4星期不停上升至近1個月高位，令市場相信美國經濟未如想像中差，樓市亦有回暖迹象。數據同時令美匯指數上星期二全面轉強，美匯指數一度升至97.9、創下近22個月同時亦是自2017年6月以來新高。



要留意，今次美匯創新高是在美國開市前發動，反映市場上認為數據未公布都已經先行上衝，市場情緒似反映後市相當樂觀，主要受惠各非美貨幣的負面消息。帶領非美貨幣下跌的首推澳元兌美元及紐元兌美元，其中澳元早前在澳洲第一季CPI通脹遠差於預期下，即時跳水下跌至近6星期低位，從接近0.71水平急跌至0.70水平。



事實上，這走勢跟早前紐元兌美元同樣在低於預期的CPI數據下急跌差不多。在通脹按年只增長1.3%下，自然沒有加息條件，更甚的是市場憧憬澳洲央行減息的時間將從10月提早到8月，甚至明年亦有減息機會，這個市場預期一日未散，澳元都難有大升誘因，因此澳元將繼續在低位整固機會極高，亦符合澳洲央行希望利用澳元貶值刺激經濟的做法。減息預期將令澳元持續受壓機會高，要明白澳元過去一直是高息貨幣，但目前利率已跌至歷史低位，一旦再有減息預期，就令美元及澳元的息差進一步擴闊。



技術上，澳元自年初至今，不計首個交易日一度跌穿0.68，一直在0.698至0.74之間波動，目前再重新下試0.70，將測試3月份低位以及1月3日開市價0.698支持區。要成功扭轉弱勢及確認見底回升，就必須在短時間內升穿2月底及4月中高位0.721，一旦有機會重新企在此位上方，才能正式指澳元見底，之後才可以吸納澳元為主。否則目前澳元仍屬偏沽格局，預計本周澳元仍將在0.698至0.721之間整固。

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