鄭勤龍：油價長線仍難大升

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，美國於去年11月宣布暫時允許中國、台灣、印度、南韓、日本、希臘、意大利和土耳其等地區繼續進口伊朗石油，為期6個月的制裁豁免將於本年的5月1日正式終止。



美國此次的制裁，目的是為了要斷絕伊朗每年500億美元的石油收入，以向德黑蘭方面施壓，要求其限制核計劃和彈道導彈試驗，並停止對敍利亞阿薩德政府和也門胡塞武裝的支持。



市場原先仍預期美國將會延長中國、印度、日本、南韓和土耳其的相關進口豁免權，或逐漸式地減少豁免額度。然而，美國日前卻突然宣布將會取消所有的豁免，將伊朗的原油出口量降至零，使到市場對於今年以來已大幅反彈的油價會否再度推升出現很大的分歧。畢竟目前的國際油價已創出了至去年11月以來的新高。



雖然在美國白宮正式發布的聲明中提到，美國、沙特及阿聯酋這三大能源生產國已經同意採取及時行動，確保在伊朗石油全部撤出市場之際，保證全球原油需求。



高盛亦在研究報告中亦指出，雖然美國制裁伊朗將導致石油日產量減少90萬桶，但目前全球可立即獲得的閒置產能為200萬桶，因此，即使今次美國結束豁免的時間比預期來得突然，但在長遠來看並不會對油價造成重大的影響。



同時，亦有市場分析指，在當前的原油市場供應格局當中，利比亞和委內瑞拉都存在着重大的不確定性。委內瑞拉今年的石油產量已出現快速下滑，從1月初的日產量115萬桶，下降到3月份的73萬桶，而且更有惡化的趨勢。



利比亞方面，局勢亦在不斷惡化，不排除會有演變成全面內戰的風險。如果委內瑞拉和利比亞兩個國家當中任何一個出現原油供應中斷的話，那麼全球原油供應便會出現明顯的不足。



若從五行去分析，5月6日開始便踏入立夏，火五行將會更旺。由於石油五行屬火，所以縱使石油的需求或會出現緊張情況，但在供求方面在市場上亦必然會有所配合。然而，在7月7日小暑後，五行的火勢將會開始轉弱，因此油價亦會開始出現下行壓力。

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