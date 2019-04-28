御峰理財：面對投資市場　要識認錯

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson是近年華爾街最火熱的分析師之一，於2017年，他是少數準確預測標普500指數將升至2,700點的分析員。在2018年3月，他提出「滾動型熊市」理論，意思類近坊間所說的「慢熊」，指股市將累計跌兩成，並且不能在12個月內完全收復跌市失地。



面對今年美股牛氣沖天，4月初時Michael Wilson仍堅持年底2,750點的預測，稱由勞工成本、資本開支、存貨成本影響，企業盈利將在未來12個月平均跌約5%。不過，隨着美股再創歷史新高，Michael Wilson承認誤判，稱美股是「結構性牛市」多於「滾動型熊市」，而且預計未來數周將看到標指升上3,000點水平。



自從互聯網興起，人與人之間溝通互動更加緊密。在某個領域，以往只在數名意見領袖發表意見，現今在卻有海量KOL討論分析。在金融圈，月旦未來走勢者眾，但看錯市者鮮大方認錯，反而不少人「死熊一邊頸」多年，遇上大跌市，便一幅先知嘴臉跑出來大喊「我早跟你說了﹗」因此，Michael Wilson願意浪子回，確實值得一讚。



每人都會犯錯。事實上，不少投資者在投資生涯亦犯下錯誤，例如巴菲特於六十年代買下了紡織業公司波克夏‧海瑟威。回顧該次交易，股神說是一個極其愚蠢的決定。他的好拍檔、現任波克夏‧海瑟威公司副董事長查理‧蒙格說：「提醒自己的所犯錯誤，會令自己做得更好。」



對於2019年美股走勢，按首兩個月份回報及市寬的統計，今年標指升至3,100點或以上的機會極高。再者，根據總統周期紀錄，在總統任期的第三年，美股回報多數不錯。所以，投資者縱使不看好，也不宜看得太淡。

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