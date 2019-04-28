潘梓生：小麥吼位博反彈

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，小麥期貨在2月中開始迎來急跌，由於美國及俄羅斯等地的小麥產量均明顯改善，加上需求並沒有大幅提高，令小麥前景可能出現更大的供應過剩，因此小麥價格在2月中拾級下跌，由逾520美仙跌至430美仙再告見底，跌幅接近兩成。



不過，小麥供應過剩並非新消息，但由於當時小麥價格已在低位整固近半年，因此當小麥價格失守520美仙的區間底部後，技術賣盤令小麥價格大幅下跌。



小麥在3月中上旬成功覓得支持，小麥價格當時更曾由低位反彈近一成，因此小麥於低位約430美仙支持相對理想。不過，由於基本面大致不變，小麥在反彈一成後無以為繼，近日繼續下跌已跌回3月中上旬的低位位置。近日小麥的未平倉合約及交易量均有減少現象，可見短期小麥沽壓未算太大，在430美仙附近支持應尚算理想。



近日美元繼續上揚，對小麥價格同樣帶來沉重沽壓，不過美元已接近上升通道頂部，短期內上升空間有限，相信有助小麥在超賣及接近前方大支持時出現技術反彈。策略方面，投資者可於現價約440美仙買入小麥7月期貨，目標訂於458美仙，止蝕則訂於430美仙。

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