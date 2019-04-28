【星期一‧炒啲乜】「炒股唔炒市」係今期救命草

近期港股冇乜大方向，上周尾段跟隨A股回吐。究竟嚟緊星期一可以炒啲乜？講真，年內資金主要炒中美貿易戰進展及內地放水穩經濟這兩大因素，惟相關消息都炒咗一段時間，市場敏感度開始下降，除非有新消息出現，否則能唔能夠再撐起個市，頓成疑問。



本周三乃五一假期，「五窮六絕」開始啟動，如果睇埋上周尾段走勢，港股後市似乎有機會來一次較大的調整。事實上，年內港股累升幅度領先環球多個地區，就算中線可以再上，短期抖氣整固一吓都好正常。



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