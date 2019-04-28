陳茂波：開局欠佳　料首季經濟僅輕微增幅

財政司司長陳茂波在網誌撰文稱，受中美貿易摩擦及其他不利因素影響，環球經濟今年開局欠佳，香港的經濟增長在第一季亦「好不到那裏」；加上去年第一季經濟強勁增長構成高基數，預料今年首季香港經濟按年增長率會再比去年第四季減慢，僅得輕微增幅，但不用過分悲觀。



他表示，外圍及本地近期不乏正面發展，如內地經濟於3月回穩，中美貿易談判進展正面，本地股票市場亦跟隨向上，本地就業市場堅挺，今年第一季失業率維持在2.8%的低位，對本地消費應有穩定作用。



對於年初制訂財政預算案時，預測今年香港經濟會有2至3%增長，陳氏解釋，已計及今年環球經濟增長會在上半年減慢，而若中美能短期內達成貿易協議，環球經濟和香港經濟可望在今年稍後時間有所改善。



他指出，外圍環境仍有不確定性，不能過分樂觀。中美之間一些深層次矛盾不可能一朝解決，往後關係難免起伏，或不時為環球經濟帶來波動，同時須留意英國「脫歐」、地緣政局緊張和歐美先進經濟體本土的政治局勢，呼籲市民須保持警惕。

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