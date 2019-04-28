二手成交：銀湖‧天峰月內暫錄14宗成交

利嘉閣地產迎海分行首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰今月暫錄14宗成交，平均成交呎價約16,222港元；現約有77個單位放盤，最低入場費約880萬元起。



新近錄得該盤6座低層F室成交，實用面積約615方呎，建築面積約805方呎，採兩房連士多房間隔，外望可享翠綠園景。單位約於2月底連租約放售，原叫價1,050萬元，經議價後，減價60萬元或約5.7%，終以990萬元易手，折合實用面積呎價約16,098元。



據悉，原業主於2010年3月以約434.8萬元買入，持貨9年，現轉手帳面獲利約555.2萬元，賺價約1.3倍。

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