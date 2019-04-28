本周金融大事一覽！美英議息結果出爐　A股休3日

2019年04月28日 14:43
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    美國聯儲局外貌(美聯社圖片)

    本周全球多項經濟數據相繼出爐，包括美國4月份非農就業數據、中國官方製造業採購經理指數(PMI)等，美國及英國兩大央行將公布利率決議。另外，日股於4月27日至5月6日連續休市10天；因勞動節假期，內地A股5月1日(本周三)至5月4日(本周六)休市，5月6日(下周一)起照常開市；港股於5月1日(本周三)亦休市一天。

    【4月29日星期一】
    16:00　英倫銀行(英國央行)行長卡尼講話
    17:00　歐元區4月經濟景氣指數
    20:30　美國3月個人支出、3月PCE物價指數

    【4月30日星期二】
    09:00　中國4月官方製造業PMI
    13:30　法國第1季國內生產總值(GDP)初值
    17:00　歐元區第1季季調後GDP、歐元區3月失業率
    18:00　意大利第1季GDP初值
    20:00　德國4月消費物價指數(CPI)初值

    【5月1日星期三】
    07:50　日本央行公布3月議息紀錄
    20:15　美國4月ADP就業人數(俗稱「小非農」)

    【5月2日星期四】
    02:00　美國聯儲局議息結果揭盅，凌晨2時30分主席鮑威爾召開記者會
    09:45　中國4月財新製造業PMI
    19:00　英倫銀行公布議息結果，行長卡尼於晚上7時30分召開記者會
    20:30　美國截至4月27日當周新申領失業金人數

    【5月3日星期五】
    17:00　歐元區4月未季調CPI
    20:30　美國4月非農就業數據及失業率
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