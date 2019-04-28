本周金融大事一覽！美英議息結果出爐　A股休3日

本周全球多項經濟數據相繼出爐，包括美國4月份非農就業數據、中國官方製造業採購經理指數(PMI)等，美國及英國兩大央行將公布利率決議。另外，日股於4月27日至5月6日連續休市10天；因勞動節假期，內地A股5月1日(本周三)至5月4日(本周六)休市，5月6日(下周一)起照常開市；港股於5月1日(本周三)亦休市一天。



【4月29日星期一】

16:00 英倫銀行(英國央行)行長卡尼講話

17:00 歐元區4月經濟景氣指數

20:30 美國3月個人支出、3月PCE物價指數



【4月30日星期二】

09:00 中國4月官方製造業PMI

13:30 法國第1季國內生產總值(GDP)初值

17:00 歐元區第1季季調後GDP、歐元區3月失業率

18:00 意大利第1季GDP初值

20:00 德國4月消費物價指數(CPI)初值



【5月1日星期三】

07:50 日本央行公布3月議息紀錄

20:15 美國4月ADP就業人數(俗稱「小非農」)



【5月2日星期四】

02:00 美國聯儲局議息結果揭盅，凌晨2時30分主席鮑威爾召開記者會

09:45 中國4月財新製造業PMI

19:00 英倫銀行公布議息結果，行長卡尼於晚上7時30分召開記者會

20:30 美國截至4月27日當周新申領失業金人數



【5月3日星期五】

17:00 歐元區4月未季調CPI

20:30 美國4月非農就業數據及失業率

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