供應鏈消息：新款iPhone XR將支持兩倍光學變焦

外媒報道，來自供應鏈的一份報告稱，新款iPhone XR將擁有iPhone XS和XS Max的主要功能之一：兩倍光學變焦。



報道續稱，新款iPhone XR相機相信不會有重大升級，將是通過雙攝鏡頭實現兩倍光學變焦，並且很可能與目前的iPhone XS和XS Max的1200萬像素主攝像頭+1200萬像素長焦鏡頭相同。



據了解，因為蘋果公司(iPhone Inc.)希望使用現有的庫存傳感器來盡可能降低成本。不過，據悉新款iPhone XR前置攝像鏡頭將會有重大升級，將由之前的700萬像素傳感器升級到1,200萬像素傳感器。



而根據此前消息曾提及，今年的新款iPhone XS和iPhone XS Max將採用後置三攝鏡頭。

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