新盤混戰：瑧樺超購近6倍 提價加推102伙
2019年04月28日 15:52
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瑧樺售樓處現場人頭湧湧，場面熱鬧。
新世界發展(00017)等合作發展的何文田瑧樺於上周五(4月26日)開始接受網上認購登記。消息指，截至今日(28日)下午3時，暫時累收約600票，超額認購近6倍。
因應市場反應，發展商剛提價加推2號價單共102伙，擬最快周末開售，預料有機會再度加推，銷售安排將於短期內公布。
新價單包括35伙開放式、42伙一房戶，以及25伙兩房戶，實用面積204至526方呎，首度推出全新A2兩房戶型，逾半單位折實價更低於600萬港元。與首張價單相比，新價單平均提價近2%，折實平均呎價24,787元，售價由501.4萬至1,434.1萬元，折實呎價22,159至27,264元。
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