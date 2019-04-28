谷經濟！內地首季交通固定資產投資按年增4.8%

中國交通運輸部周日(28日)公布，今年第1季交通固定資產投資完成4,889億元人民幣(下同)，按年增長4.8%，高於去年全年0.7%的增速。



當中，鐵路、民航投資分別完成1,012億元和155億元，增長10%及10.7%；公路水路完成投資3,722億元，增長3.3%，其中高速公路完成投資1,915億元，增長12.6%，內河完成投資113億元，增長9.3%。



外媒分析指出，中國正在加大基礎設施投資，以推動放緩的經濟。

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