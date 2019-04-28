油價大冧前　誰接了特朗普的電話？

美國總統特朗普再打壓國際油價，他上周五(26日)在Twitter發文稱已經告知石油輸出國組織(OPEC)油價必須降下來，當日收市國際油價跌近3%。那麼問題是，誰接了特朗普的電話？



外國媒體報道，油組主要官員紛紛澄清表示，並未接到特朗普的電話，這讓市場感到一頭霧水。



有消息人士表示，OPEC秘書長巴爾金多(Sanusi Barkindo)稱沒有與特朗普討論過此事，沙特石油大臣法力赫也表示不了解情況。



沙特官員還表示，特朗普也沒有就這一問題聯繫沙特王儲薩勒曼。



委內瑞拉石油部門的工作人員也透露，美國方面沒有和委內瑞拉石油部長克韋多(Manuel Quevedo)進行溝通，克韋多目前是OPEC輪值主席。



據統計，在過去一年特朗普已經9次在Twitter上提到油組，他的言論往往能對市場產生短暫影響，不過油組並不會每次都對特朗普的言論作出回應。

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