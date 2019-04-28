新盤混戰：MONTARA兩日參觀人數料突破2萬

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，今日(28日)全日參觀人數料逾1.2萬人，周末兩日預期可突破2萬人。收票登記反應理想，昨日(周六)首日收票全日錄2,300個登記，而截至現時已累積收到逾3,500票，超額認購20餘倍，料今日可突破4,000票。



他預期將創集團首個周末收票新高，相信可超越集團去年MALIBU約9,800票的紀錄。日內將加推新一批單位，加價幅度料溫和，會盡快開售。



集團主席梁志堅說，項目反應理想，會加推第二、三批單位，直到全部售罄為止，不會「收埋唔賣」。

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