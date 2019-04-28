比亞迪電子3個月少賺16.3%

比亞迪電子(00285)公布，截至今年3月底止3個月，營業額103.92億元人民幣(下同)，按年升16.17%，母公司權益擁有人應佔溢利3.87億元，按年跌16.33%，每股盈利0.17元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/



東網已全面支援360影片及相片，讓你全方位睇盡新聞大事，恍如置身現場，立即登入東網360專頁：

http://on.cc/360vr/



「東網Money18」全新功能「板塊追蹤」，助你分析投資先機

http://money18.on.cc/info/liveinfo_industry.html



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm