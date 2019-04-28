二手成交：漾日居放盤不足1個月 減2萬即以3498萬沽
2019年04月28日 18:24
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美聯施蒂文稱，九龍站本月暫錄約20宗二手買賣，最近錄得漾日居1座中層C室，實用面積1,127方呎，4月初才開價3,500萬元放盤，僅減價2萬元，即獲買家以3,498萬元承接，呎價31,038元，料屬同類「淨單價」新高。而原業主2008年以1,080萬元購入。
據了解，對上同面積高層單位，最高紀錄曾售3,580萬元，但成交價包括一個車位。
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