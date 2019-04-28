棄購英特爾通訊晶片業務　Apple被批戰略短視

隨着蘋果公司與高通達成和解，英特爾放棄向Apple提貨5G通訊晶片。外國媒體報道，原來蘋果公司有意收購英特爾的通訊晶片業務，雙方在去年夏天就此開始進行談判，然而這一切也因高通的和解而結終。



分析認為，放棄收購英特爾的通訊晶片業務，這可能是蘋果公司的一種戰略短視。



多年來蘋果公司始終依靠高通為其iPhone提供通訊晶片，其實Apple自身也在研發通訊晶片。據悉蘋果公司目前已經有1,000至2,000名工程師研發未來的iPhone通訊晶片，最早應該也要等到2021年才能投入使用。



報道指出，通訊晶片作為基帶晶片的重要組成部分，涉及到一定量的專利。雖然蘋果公司意識到英特爾的5G通訊晶片難以達到公司要求，但如果成功收購英特爾的通訊晶片，顯然能夠取得部分專利，這其實是幫助蘋果公司節約了一定的研發時間並擴展了蘋果公司的專利布局。



知情人士透露，如果達成交易，英特爾可能獲得高達數十億美元的收益。這樣估算的話，這筆交易或許也就是蘋果公司一兩年在通訊晶片上的採購成本而已。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/