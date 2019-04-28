中航國際轉讓兩公司股權　涉約19億人幣

中航國際(00161)公布，該公司以不超過6.2億元人民幣(下同)的代價，向招商海工投資轉讓威海船廠全數69.77%股權及威海船廠股東貸款。威海船廠主要從事船舶設計及建造、海上平台設計及建造以及運輸設備製造業務。



另外，該公司以13.34億元的代價，向招商蛇口轉讓中航善達(000043.SZ)1.49億股A股，相當於中航善達已發行股本的22.35%。轉讓完成後，該公司將不再持有中航善達的任何股權。中航善達主要從事物業管理及服務。

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