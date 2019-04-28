樓價UPDATES：嘉湖兩房做價撲高峰　每呎近1.3萬

上車需求帶動，細價藍籌屋苑樓價續升，天水圍嘉湖山莊兩房單位，獲外區買家以570萬元購入，呎價逼近1.3萬元高位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨17座高層6室，實用面積約454方呎，兩房間隔，以約820萬元易手，實用呎價約18,062元，新買家為同區用家，看好後市，決定入市自住。



●跑馬地樂陶苑D座中層13室，實用面積約1,103方呎，套三房連工人房套及士多房，叫價3,200萬元連一車位放售，經議價後減價50萬元或約1.6%，以3,150萬元易手，實用呎價約28,558元。



●西半山駿豪閣低層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，望樓景，以1,075萬元易手，實用呎價20,633元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨8期百老滙街106號中層A室兩房單位，實用面積約656方呎，放租五天，減價1,000元，獲租客以20,000元租入，實用呎租約30.5元。



●長沙灣星匯居1座中層E室，三房連多用途房間隔，望維港海景，實用面積約670方呎，以約26,000元放租約三個月，外區家庭客睇樓一次，獲減租1,500元，即以24,500元租入，實用呎租約36.6元。



●長沙灣碧海藍天5座中高層B室，實用面積約501方呎，兩房兩廳間隔，以905萬元沽出，實用呎價約18,064元。



●長沙灣昇悅居3座高層H室，兩房間隔，實用面積約513方呎，以約22,000元放租兩星期，議價後減價1,200元，以外區客以20,800元承租，實用呎租約40.5元。



●西南九龍君滙港5座低層D室，實用面積477方呎，兩房間隔，望海景，獲投資客承接，成交價約998萬元，實用呎價約20,922元。



●西南九龍匯璽2A座中層B室，實用面積1,327方呎，屬四房間隔，吸引家庭客承租，每月租金48,000元，實用呎租約36.2元。



●何文田衛理苑D座高層B室，實用面積1,383方呎，三房套房間隔，另設工人套房，連同車位以2,565萬元易手，實用呎價18,547元。



●黃大仙居屋天馬苑E座中層6室，兩房兩廳間隔，開價538萬元，其後加價12萬元或2.2%，已補價自由市場售550萬元，實用面積415方呎計，折合呎價13,253元。



●將軍澳峻瀅1期2座高層E室，實用面積約738方呎，套三房連士多房間隔，以890萬元沽出，實用呎價約12,060元。



●將軍澳維景灣畔1座低層B室，套三房及工人套房間隔，望山景，獲租客以27,500元承租，實用面積784方呎，折合呎租約35.1元，屋苑本月至今暫錄約20宗租賃成交，平均實用呎租約35.3元。



●將軍澳夾屋旭輝臺2座低層B室，實用面積481方呎，兩房間隔，附設裝修，單位於上月放盤，原叫價680萬元，累減42萬元，減幅6.2%，獲區內首置用家以638萬元承接，實用呎價13,264元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊景湖居6座中層F室，實用面積442方呎，兩房兩廳間隔，減價10萬元，外區買家以570萬元即睇即買，實用呎價12,896元。



●屯門盈豐園2座中層H室，實用面積415方呎，兩房一廳設計，外區短租客為鄰近家人居住地方，方便照顧，決定以月租12,800元短租3個月，實用呎租30.8元。



●屯門居屋兆康苑L座低層4室，實用面積483方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客以已補價自由市場價430萬元購入自用，實用呎價8,903元，稍低於市價。



●屯門叠茵庭6座中層E室，兩房兩廳，區內首置客以558萬元購入自用，以實用面積389方呎計，折合呎價14,344元。



●上水居屋旭埔苑D座中層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，獲買家以已補價自由市場價540萬元承接，實用呎價約9,890元。



●沙田第一城4座高層A室，套三房連工人房設計，望內園景，以月租25,000元租出，實用面積819方呎計，折合呎租30.5元。



●沙田翠華花園C座中層6室，實用面積280方呎，兩房間隔，議價後獲用家以以518萬元承接，實用呎價18,500元，原業主則於2015年以315萬元購入，持貨4年，帳面獲利203萬元，單位升值約64.4%。



●馬鞍山銀湖‧天峰6座低層F室，實用面積約615方呎，兩房連士多房設計，2月底開始連租約放售，原叫價1,050萬元，經議價後減價60萬元或約5.7%，終以990萬元易手，實用呎價約16,098元。



●馬鞍山翠擁華庭9座高層B室兩房戶，實用面積469方呎，議價後以690萬元易手，實用呎價14,712元。



●馬鞍山海典居5座低層C室，實用面積約1,066方呎，套三房連工人套間隔，享吐露港海景，原業主叫價約1,600萬元放盤近半年，新近獲同區換樓客洽商承接，議價後終以1,530萬元成交，實用呎價約14,353元。



●西貢綠怡花園雙號屋地下單位，實用面積842方呎，連花園約1,330方呎，以1,270萬元連車位售出，實用呎價15,083元。

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