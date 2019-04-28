孖妹S檔案：外地巴絲打投資唔熟唔食

港股升穿三萬點後力有不逮，搞到孖妹都唔敢亂入市，但與其坐食山崩，不如睇吓其他國家嘅投資機會。我哋搵嚟台灣、日本、英國及印度嘅投資者，同大家開心Share當地股樓有咩好炒。原來佢哋嘅投資秘技，就係「唔熟唔食」！



●日本：免稅買股新措施吸睛



彩兒：港股曾衝破三萬點，日本股市今年都升咗10%，你哋炒日股成績如何？



日本散戶佐佐木亞梨沙：我上年先開始買股，上年日本政府推出新一個針對年輕人嘅定期定額計劃叫「積立NISA」。NISA即係「Nippon Individual Savings Account」，幾吸引，於是先後買咗兩隻股當儲錢！



日本散戶夏山理佳：買日股本身要抽利得稅逾20%，積立NISA畀年輕人免稅買股，每年上限為40萬日圓（約2.8萬港元），仲有20年期限。



Kitty：你哋就係咁被氹入市？



佐：又唔單單係咁！其實舊年喺火車站及地鐵，都有唔少廣告宣傳，話日股將會升至25,000點，甚至30,000點，講到大升市就快嚟咁！



夏：好似係證券公司嘅廣告，真係幾eye-catching（搶眼）。不過，依家大市都係處22,000點咋喎。



彩兒：話時話，你哋都係首次買股票？



佐：係呀，我識嘅朋友一向都無買股票，而且對股票無乜興趣。



夏：我都係初次買股，以前聽到爸爸或叔叔佢哋玩股票輸得好慘。



Kitty：你哋點樣買股票呢？



佐：即時通訊平台LINE連結唔少網上證券行，例如SBI證券，只要登記咗NISA，再綁定銀行戶口就得，買賣方便。



夏：我睇過有報道話日本八成年輕人都有LINE戶口，方便過幫襯銀行及實體證券行，買賣佣金仲平好多。



彩兒：不如講吓揀股心得吖！



佐：我鍾意揀餐飲股，因每年最少會派兩次股東優惠券，例如吉野家（日股：9861），每年派兩次，每次3,000日圓，合共6,000日圓（約420港元），另外吉野家一年派息每股先至得20日圓，每手100股共2,000日圓，股東優惠券回報仲多過派息啦。



而喺東京冇人唔識嘅餐飲集團Skylark（日股：3197），旗下有唔同種類餐廳，餐飲優惠券選擇更多，最近一年派咗9,000日圓（約630港元）餐券，一共18張，每張500日圓旗下唔同餐廳嘅餐券。



夏：我平日鍾意買衫，次次行街見迅銷（Uniqlo母公司）嘅分店都好多人，我諗買自己熟悉嘅公司會穩陣啲。另外，我鍾意玩Game，於是買咗遊戲機生產商任天堂（日股：7974），同埋日本人人都打嘅手遊龍族拼圖嘅開發商Gungho（日股：3765）囉。



Kitty：你哋有乜心水股票推介？



佐：軟銀流動電訊（日股：9434）！佢係去年底上市嘅半新股，喺日本史上集資額最多嘅新股，雖然家陣較招股價潛水，但佢係日本第三大電訊商，未來5G應用廣泛，收入應該會大增！



夏：我幾睇好任天堂，佢出產嘅新一代便攜遊戲機Switch下半年會推新一代平價新機，到時股價會大反彈，依家可趁低位入市。另一方面，日本人投資好保守，就算銀行做定期最多只有0.5厘息，大部分人都寧願去做。不過我覺得趁年輕，長期投資股票係好事。



●英國：投資房產做埋合夥人



彩兒：若比較香港同你家鄉英國，你覺得邊度投資好啲？



獵頭公司SIRIUS Partners財務顧問Colin Sanders：好難講，我喺香港發展事業，但若計個人投資，英國佔比又重啲。英國及紐西蘭物業佔逾半；股票佔逾7至8%，而英國股票則佔整體組合逾1至2%；其餘仲有基金及會籍，例如高爾夫球會籍，過去升值唔少。



Colin：我鍾情倫敦東區嘅地產項目，因其毗鄰倫敦金融城及金絲雀碼頭，享受黃金地段完善嘅交通設施，且專業人士雲集，住屋需求殷切，令當地樓市有一定潛力。



Kitty：你有無把握投資商機？



Colin：喺兩年前，我投資一家英國私人投資公司WMG Advisors LLP旗下一個房地產重建項目，成為該公司有限合夥人。嗰幢新樓高17層，提供80個住宅單位，我有信心佢會提供到理想嘅內部回報率（IRR）。另外，我持有Berkeley Homes股票，該公司投資大量倫敦物業。



彩兒：點解唔買香港樓？



Colin：因我一直以為香港樓市會跌，但卻愈升愈高，所以錯失機會，唔打算追入喇。不過我投資英國樓嘅經驗豐富，過去嘅投資都有豐厚回報，就算數到最差嘅買樓經歷都賺住離場。當時係1988年，我用7.5萬英鎊買入倫敦東區一個單位，但九十年代初樓價暴跌，且利息飆至雙位數，我好苦惱，好彩最後捱過咗，1999年以11萬英鎊沽出物業。



Kitty：果然有眼光。



Colin： 除咗物業，我都會分散投資風險，有意研究科技股、創投公司及即將上市嘅公司。



●台灣：鍾情電子股 增長穩健



Kitty：台灣股市年內升逾10%，股民炒股收入應該和味！



智能機械式操作資產管理創辦人林一泓：個人投資組合內，七成為台灣個股；三成為指數ETF（交易所買賣基金）。在ETF內，九成屬台股相關指數，一成為納斯達克指數。我特別鍾意電子股，尤其指數權重股，有高股息及高增長動力那些。



彩兒：如何捕捉台股升跌？



林：一般都是在八或九月買，翌年二月沽，因持貨期間正正是出貨旺季，橫跨聖誕節出貨去歐美，以及農曆新年出貨去內地，生意最好，股價有望飆升。除季節性因素，還會考慮技術走勢，以及外圍與基本因素。我覺得兩隻穩健成長電子股大立光（台股：3008）及台積電（台股：2330）都升得差不多，股價剛好反映其良好基本面，所以沽貨獲利。



Kitty：市場有否面對內憂外患？



林：內在因素包括內需及政經局勢等。因2020年台灣總統大選存在好多不確定性，增加台股下跌風險，最好食胡觀望。外在因素則包括中美貿易摩擦等。不少高息中小型公司，如廣運機械（台股：6125）因而賣出中國廠房，並遷往越南。這些賣地交易為公司帶來一次過龐大收入，可用來建廠或做科研。若有信心它轉型成功，可留意這類股份。



我覺得電子股仍是未來之星，繼續看好台積電，因它不再過分依賴蘋果公司訂單，隨着人工智能及電動車科技快速發展，台積電有望取得更多來自全球各地的電子零組件訂單。



●印度：股債及基金粉絲日增



19歲印度籍港大生Swapnil： 隨住印度人平均家庭住戶入息增加，佢哋愈嚟愈鍾意投資股、債及基金等金融產品，反而對物業、金、銀等傳統實物投資興趣遞減。我嘅投資組合有逾七成係印度股及美股。我非常睇好印度經濟及股市，以及私人銀行、非銀行金融公司（NBFCs）、快速消費品公司（FMCG）及藥業等。最近我投資油股ETF期權，以分散風險。



彩兒：你嘅投資組合喺上年跌市仍有近13%年回報，勁！



S：上年受中美貿易糾紛及英國脫歐風波等地緣政治因素影響，股市波動，進一步證明投資股票風險大。幸我有分散風險，並用市場中性策略，先可避過一劫。



Kitty：你投資前習慣睇咩數據？



S：長線投資嘅話，我唔會理股市短期波動。我主要用由上而下分析法，先分析宏觀經濟對唔同板塊嘅影響，再研究單一公司嘅營商環境，或者佢係唔受經濟周期影響呢。

彩兒：你對中港股又認識幾多？



S：我暫未深入研究，故無買過任何中港股。但睇好亞洲發展，特別係見證中國經濟快速增長，人民幣邁向國際化，有信心中國喺未來幾年會持續蓬勃，我想盡快涉足A股市場。

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