退休無憂：積金唔夠退休　4類人點算？

「強逼金」夠不夠退休？這個問題小市民可能問了十多年，皆因積金制度已推行逾18年，若金額只夠去幾次旅行，確令人心酸！然而，在受託人仔細計算下，發現強積金其實供得有理，理論上足夠大家過簡單樸素生活，不過若你屬於以下四個族群，強積金不但不夠你退休，更難諗退休無憂！



●打工仔有220萬 只夠基本生活



強積金制度自2000年12月推行，截至去年底整體強積金每年投資回報率為3.2%、每年通脹率為1.8%。假設未來數十年強積金可維持此表現，按受託人滙豐的計算，一名現年34歲、已有19.7萬元強積金累算權益、現時月薪1.76萬元的打工仔，若其後每年加薪3%，以及強制性供款上限維持1,500元，其強積金將於65歲退休時增至約220萬元。



220萬元足夠退休嗎？按照滙豐退休策劃指標，這金額可應付單身人士的基本生活開支，現值計每月開支6,945元，當中食物和房屋開支已佔每月開支逾七成，消閒娛樂每月開支只餘450元，醫療開支更只得95元。留意一點是，這已假設該人士已供滿物業按揭或者居於公屋，不用擔憂住屋問題，兼且開支只計至81歲。



若他想把生活質素略為提高至簡約水平，每月開支需11,290元，220萬元更是不足以應付退休生活，還欠約120萬元，需其他退休儲蓄幫補。



滙豐香港退休金主管葉士奇指，以上計算和退休策劃指標純粹參考，因每人使錢習慣不同。不過，若大家要提升退休生活，不二法門還是要儲多點錢，儲錢有很多方法，強積金自願性供款便是其中一種。



若然你是以下四類族群之一，就要準備更多退休金。



1.樓奴及無殼蝸牛：須還按揭及租樓 負擔重



在香港上車難，上到車做樓奴亦不易，尤其現時按揭年期動輒長達30年，業主有可能踏入退休之齡仍未還清按揭，屆時每月退休預算自然要增加。又或者，如果你沒有自置居所，需要租樓，租金亦很可能佔每月使費較高比例，加上每次租約完結後有機會被加租甚或被逼遷，成本同樣不低。



住屋在香港佔上最大開支，退休人士已無固定收入的話，又如何繳付住屋有關的支出，故大家應盡早着手解決退休後的住屋需要。



2.身子弱：長期病患醫療開支恐大



生老病死是人生必經階段。隨着年事漸高，身體抵抗力降低，病痛有機會增加，醫療費用也會隨之而上升。普通傷風感冒還好，萬一患上重病或變成長期病患，同時面對醫療保障不足的話，醫療開支隨時花掉一大筆退休儲備。



受人口老化增加醫療需求、私家醫院和醫療科技加價等影響，醫療成本節節上升，亦令近年香港的醫療通脹率增至約每年9%，遠高於香港今年三月基本通脹率的2.6%。這亦令醫療保險的保費愈加愈多。



舉例現時港人入住公立醫院多人病房，每天收費是100元或120元。至於私家醫院，普通病房每日收費由500至過千元不等，私家病房每日更要數千元。若不幸患上重病如癌症，治療的標靶藥費用隨時每月要5萬元，若要做手術，支出隨時高達十數萬甚至數十萬元，儲下的強積金可能不夠交藥費！



3.長命種：百歲人瑞需預35年儲備



去年有調查指港人是全球最長壽，女性平均壽命87.66歲，男性則為81.7歲。壽命愈長意味所需退休儲備愈多。假設一個人由22歲開始工作，直至65歲退休，用了43年時間累積金錢，以應付退休後欠缺工作收入的日子。若他有81歲壽命，即退休金要支撐16年，而如果他有100歲壽命，即退休金要拉長至35年都夠使。



根據上述受託人計算的例子，相關開支只計至81歲，若再長命的話，一是要有子女供養，否則連過樸素簡單的生活都成問題！



不過在退休後，退休金可以靠投資繼續增值，例如終身年金可「自製長糧」，對沖長壽風險。又或如果在退休時已可做到食息不食本，靠定期收取租金、股息、債息，便已足以應付日常生活使費，這樣就不用擔心太長命。然而，資產價格升跌和通脹可以是蠶食你的資產。



4.保守派：選貨幣基金 回報料有限



若年輕時投資過於保守，投資回報長期跑輸通脹，退休金就難以足夠令你安享晚年。



事實上，強積金成立約18年，截至去年底整體強積金每年投資回報率為3.2%，同期以股票基金的年率化回報4.3%最高，混合資產基金的3.8%和債券基金的2.5%緊隨其後。保守基金和保守基金以外的貨幣市場基金分別只有0.7%和0.5%回報，大幅跑輸香港1.8%的年通脹率。



上述受託人的例子亦以年回報3.2%計算，若年輕人過分膽小，而選擇了保守基金等，積金相信不夠退休用。當然，大家亦不要胡亂投資和盲目進取，因投資本金損失50%後，之後資產要回升一倍才能翻本。

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