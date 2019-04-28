新盤混戰：MONTARA加推124伙　平均呎價14451元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA剛加推價單第2號，涉及共124伙。截至周日(28日)晚上為止，累積登記數字已達4,000個，兩天累積參觀人數達25,000人，創集團過往項目周末單日登記及參觀人數新高紀錄。



發展商剛上載2號價單，推出124伙，折實平均呎價14,451元，撇除景觀、樓層等因素，第2張價單單位實際加幅約1%。首次推出17個三房半單位，而樓價800萬元以下的單位佔六成，合共有73個。



單位分布在第2座(2A及2B)，包括19個一房單位、53個兩房單位、21個兩房半單位、29個三房單位及2個平台特色戶。單位實用面積由347至815方呎，提供最高達21.5%的折扣優惠，折實售價由558.7萬至1,140.3萬元，折實呎價由13,099至16,963元。第2張價單折實料可套現9.93億元。



MONTARA已推出兩張價單共248伙，折實平均呎價14,226元，折實市值19.11億元。

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