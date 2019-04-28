注意！美日談判關鍵　日圓兌港元恐衝上8.66

野村綜合研究所主管經濟學家木內登英表示，日圓匯價於2019年餘下時間，除受環球經濟前景所左右之外，同時取決於日美貿易談判結果，如果進展不順利且經濟滑坡，日圓兌美元匯價年內恐直撲90關，換言之，每百日圓兌港元會漲至8.66，較上周五(26日)收市高逾23%。



近日美元匯價再度呈強，日圓兌美元上周五收報111.58，相當於每百日圓兌7.031港元，今年來累跌1.57%。



木內登英表示，圓匯向來是一面反映全球經濟前景的鏡子，要是經濟復甦就會貶值，當前景惡化則會上揚。不過，以出口競爭力來看，現時日圓匯價其實已經是便宜，因此要是大幅波動，應該只有上升。



他又指，4月開始進行的日美貿易談判，兩國官員已就匯率問題展開磋商，華府主張把匯率問題列入貿易協議的條款。萬一談判遇阻滯，華府就會指摘日本透過貨幣政策等手段不當地壓低圓匯，繼而推升日圓。



觀乎日美正就匯率議題交涉，現時木內的基本預測是如果全球經濟沒有顯著放緩，今年餘下時間日圓兌美元匯價會在100至110之間波動，年底收於105水平，即每百日圓兌7.42港元，較上周五收市高5.53%。不過，當全球經濟顯著放緩，圓匯波幅將擴大至90至110，年底收於95水平。

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