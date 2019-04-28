Apple最強分析師：新iPad Pro今年第4季量產

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)最強分析師、天風證券分析師郭明錤預期，(Apple將會在今年第四季開始量產兩款全新iPad Pro。新設備將通過內部組件更新降低信號損耗和改善聯網功能。另外5G版本的iPad Pro最快將在2021年到來，將帶來創新使用體驗。



據稱，兩款新款iPad Pro將在2019年第四季至2020年第一季期間進入量產，並且首次配備高單價的LCP軟板。



郭明錤認為，兩款全新iPad Pro在外觀尺寸上與既有11寸和12.9寸iPad Pro機型相同，發生變化的內部結構。新設備將首次採用LCP（液晶聚合物）軟板用於連接天線與主板，以降低信號耗損並改善聯網效能。



至於郭氏的理由是，iPad Pro產品定位為生產力工具或是娛樂平台，在某些情境下對聯網要求甚至高於iPhone，故採用LCP軟板有利於改善使用者體驗。



最後，郭明錤並展望，2021年後推出的iPad Pro將會配備5G基頻晶片與LCP軟板，聯網效能將會顯著改善，有利於提供創新使用體驗，或應用於AR(增強實境)領域。



另外，他預測新款iPad Pro中所採用的LCP軟板可能為8層或者更多，由於空間關係，iPad Pro中的軟板面積將會較iPhone更大，因此單價也會更高，而供應商同為iPhone X系列的LCP軟板供應商日本村田製作所。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

