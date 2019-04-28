沈振盈：先強後弱　反覆向淡

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，過去一周港股持續弱勢，皆因內地股市連跌數日，令恒指反覆回落至29,500點水平。若不是因為有期指結算的因素支持，恒指可能已跌至29,000邊緣，回補4月初的上升裂口。



至於A股出現轉勢的主要原因，主要是復活節期間內地中央政治局財委會會議重申貨幣政策鬆緊適度，不會大水漫灌，令到非常亢奮的A股即時降溫。



另一方面，由於早前推動A股上升的主要原因，是受場外配資的推動，但隨着場外配資的機構陸續爆煲，引起中央高度關注，相信會觸發股市短期的套現壓力。



從玄學角度，戊辰月市況會出現較大的波動，市況反覆向淡為主。4月份首周急升後，接着在「清明」之後，轉入戊辰，市況就已經出現見頂回落的局面。未來一周的日子，星期一、二較強勢，星期四、五回落壓力漸增。



本周每日的股市走勢預測：



周一(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，市況出現反彈。



周二(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，走勢仍偏強。



周三(戊戌日)：假期。



周四(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，出現跌勢。



周五(庚子日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，走勢反覆，先高後低。



(作者為註冊持牌人士)

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