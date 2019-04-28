【地產專題】點解新盤成交量按月跌3成？

受預售樓花同意書未能如期批出等因素拖累，本月一手住宅開盤攻勢未算密集，較市場預期為少。截至周日晚，全港新盤單月僅錄逾1,950宗成交，按月減少約三成，銷售金額超過210億元。當中大埔區再成為交投最旺地區，期內錄逾600伙成交。



4月份新盤交投主要來自各區銷售中項目，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於大埔白石角的雲滙第一及二期，本月再度售出約286伙，吸金逾25億元，由二月底重推以來，項目承接力保持理想。為回應市場對招標形式賣樓的關注，該盤近期已作出多項優化售樓安排，包括於網頁上載招標文件及加強成交紀錄冊披露資料等。



要數月內銷量最佳全新盤，亦是億京發展同樣位處該區的海日灣II，物業於上周六開售首張價單的295伙，即日沽出219伙，套現逾17億元。發展商隨即部署短期內加推新一批單位，料快將進行新一輪銷售。



而年內開盤態度積極的恒基物業代理，本月亦已連環推售兩個市區盤，銷售策略繼續「求價亦求量」。當中，長沙灣家壹首批單位折實平均呎價20,850元，較之前同區推出的新盤開價為高，但賣樓反應依然理想。至今已累售逾100伙，套現近6億元。同系北角維峯‧浚匯亦於本月開售，暫售出約70伙，吸金逾4.7億元。



同時，其他地區貨尾盤續受追捧。南豐集團的將軍澳LP6，單月再沽逾150伙，同區新地的晉海II，期內亦售出逾80伙。而九龍建業（00034）的油塘海傲灣，期內亦賣出逾70伙，開盤至今累售約440伙。



受惠股市上升，超級豪宅市道亦向好。同屬南豐集團的壽臣山深水灣徑8號，月內以招標形式連沽兩伙，1座B花園特色戶，實用面積7,568方呎，花園面積2,983方呎，成交價逾6.05億元，料打破亞洲一手分層住宅售價紀錄，折合呎價8萬元。



除港島傳統豪宅地段外，新界及九龍區高價物業交投都不俗。百利保控股（00617）等沙田九肚富豪‧山峯，3座11樓頂層特色戶SKY POOL PENTHOUSE連兩個車位，早前落實以逾1.11億元售出，呎價42,009元，料創新界區分層住宅歷來呎價最高。而嘉里建設（00683）的石硤尾緹山亦首錄成交，期內獲買家大手連購兩座洋房，成交價共4.7億元。



過去兩日各區新盤共錄逾270宗買賣交易，業界預期下月一手市況會更活躍。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本月整體一手住宅成交量料達2,200宗，較上月減少，但隨着多個樓盤推出，個別更以低市價吸客，相信下月新盤成交量有機會上升至3,000宗水平，個別地區二手交投將會被凍結。

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