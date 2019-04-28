新盤UPDATES：兩大市區項目最快周內開售

新盤收票數字節節上升，市場上兩大市區項目，截至今晚已共錄約5,500個認購登記，料最快本周內一同開售對撼。



●MONTARA加推124伙 平均呎價14451元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，截至周日(28日)晚上為止，累積登記數字已達4,500個，兩天參觀人數達25,000人，創集團過往項目周末登記及參觀人數新高紀錄。

發展商剛上載2號價單，推出124伙，折實平均呎價14,451元，撇除景觀、樓層等因素，實際加價幅度約1%。



●MONTARA兩日參觀人數料突破2萬

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，周日(28日)全日參觀人數料逾1.2萬人，周末兩日預期可突破2萬人。收票登記反應理想，周六(27日)首日收票全日錄2,300個登記，而截至現時已累積收到逾3,500票，超額認購20餘倍，料今日可突破4,000票。他預期將創集團首個周末收票新高，相信可超越集團去年MALIBU約9,800票的紀錄。日內將加推新一批單位，加價幅度料溫和，會盡快開售。



●瑧樺錄千票登記 提價加推102伙

新世界發展(00017)等合作發展的何文田瑧樺於上周五(4月26日)開始接受網上認購登記。消息指，截至今晚已錄近千張入票。因應市場反應，發展商提價加推2號價單共102伙，擬最快周末開售，預料有機會再度加推，銷售安排將於短期內公布。

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