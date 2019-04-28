【專訪】利亞零售力拓眼鏡店　或引入新品牌

經營便利店及餅店的利亞零售(00831)，近年「搞搞新意」拓展至開設眼鏡店，該集團行政總裁楊立彬接受《東網》`訪問時表示，核心業務開店策略將會謹慎，但今年眼鏡店數則將會翻一番，更不排除引入新品牌的可能性。



該集團於2017年引入眼鏡品牌Zoff，成為於日本以外，擁有該眼鏡品牌的首個特許經營權的經營者。楊立彬稱，首間Zoff香港分店於2017年底開業，而去年集團為該品牌在港再開設了5間分店，今年更將新增6間分店，至年底總店數將較去年倍增至12間。他提及，眼鏡業務去年的收入約7,000萬元，其毛利率達60%，集團整體毛利率為38.1%，眼鏡業務毛利率明顯高於其他業務。



另邊廂，該集團亦在研究華南地區的開店機會，料最快明年可於該區設立首間Zoff眼鏡店。面對眼鏡店業務表現理想，楊氏更指，會密切留意市場發展，持開放態度跟不同的營運者進行溝通，不排除引入其他新品牌。



事實上，集團去年業績報告顯示，下半年人民幣貶值為成本帶來正面影響，但並不能抵銷上半年貨幣升值帶來之負面影響，因此對餅店業務之全年毛利表現構成不利影響。去年營運開支佔營業額的比例，亦由2017年之33.3%上升至34.1%，主因租金及勞工成本持續上漲。



面對今年香港零售市道轉弱，楊氏指在開設新店舖將繼續採取謹慎態度，同時將監察人民幣走勢及其對原材料成本的影響，於必要時採取外匯對沖以降低風險。



便利店業務仍為集團貢獻最大，佔去年整體收益及經營溢利分別為79%及80%。然而，近年香港零食市場出現眾多競爭者「爭食」，楊立彬稱，會持續推出來自世界各地不同種類的產品，迎合香港消費者品味及喜好。此外，集團獨有的顧客關係管理計劃「OK齊齊印」，應用程式內有優惠及資訊，亦有助提升顧客忠誠度。去年集團於香港的便利店業務仍按年升近4%，核心溢利則升約一成。



至於內地餅店業務表現未如預期，去年收益按年下降約一成，並錄虧損逾520萬元，他指會持續改善店舖營運，推行多項改善計劃，包括整合產品類別、精簡辦公室工序、加強採購管理等，務求在短期內達致收支平衡。

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