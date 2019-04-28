滙控首季料賺400億　傳裁員節流

滙豐控股(00005)將於本周五公布首季業績，美銀美林預測滙控首季稅前盈利達51億美元(約397.8億港元)。另一方面，彭博社引述消息人士指，滙控已開展名為「橡木計劃」（Project Oak）的節流計劃，或會有裁員行動。



滙控去年全年收入增長低於支出增長率，差距為負1.2%，與集團目標背道而馳。外電引述消息指，滙控行政總裁范寧上月與約400名高層在港舉行全球會議，會上直批管理層表現「不稱職」（Incompetent），要求高管制訂節流舉措，包括減縮職位的方案。



消息人士透露，滙控已就削減開支進行評估工作，據了解，有關評估處於較初期階段，任何縮減成本方案均會考慮其中，一旦涉及裁員行動，投資銀行部門的高薪職員勢首當其衝，倘若確認裁員計劃，被裁者或於年中接獲通知。



滙豐發言人回覆查詢時表示，該集團會恒常評估各業務功能的需要，以確保其處於正確位置，並發揮適當的作用，以向客戶及股東提供最大效益。



儘管滙控收入高於支出增長的目標去年未有達成，范寧於去年業績電話會議上曾表示，有信心今年內可達致正數（Positive Jaws），不排除年內會縮減部分投資項目，但他當時說過，毋須採取裁員或凍結職位的措施以追趕營運目標。



滙控首季業績即將揭盅，摩根士丹利估計，該行列帳基準稅前盈利將會按年上升13.62%至54.03億美元（約421.43億港元），按季計料激增66.03%。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性的因素，滙控今年首季經調整除稅前利潤將錄56.53億美元，按年跌6.29%。美銀美林則預測滙控首季稅前盈利為51億美元。



然而，大摩認為，滙控今年首季在艱難的收入局面下，收入增長率與支出增長率之差難重回正數，而且面對利率上揚步伐可能放緩，集團年內有需要盡快達標，以推動盈利增長。

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