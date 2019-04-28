有錢齊齊搵？美團打車App接入行家平台

內媒報道，美團點評(03690)旗下的美團打車日前在上海、南京上線「聚合模式」，通過接入首汽約車、曹操出行、神州專車等主流出行服務商，用戶可以在美團一鍵呼叫多個不同平台的車輛，享受到不同品類的打車服務。而稍後時間，美團打車還將在更多城市試點以上服務。



目前，上海、南京用戶通過美團App進入打車服務入口，輸入出行起始地址後，在頁面下方可以看到由首汽約車、曹操出行、神州專車等出行服務商提供的出租車、經濟、舒適、商務、豪華共五種打車服務。此舉將大幅提升打車效率。而用戶並可選擇預約用車服務。



據了解，「聚合模式」上線後，上海、南京的用戶仍然能繼續使用本身的美團快車服務。除上海、南京外，未來美團打車在其他城市都將與取得合規資質的出行服務商合作，只以「聚合模式」開展試點。新模式側重在用技術投入推動用戶體驗，不會涉及大額補貼。

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