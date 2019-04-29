古勝：中移短線欠值博率

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股早前橫行一輪後，上周再次向下，回調主因係跟住A股跌。事實上，滬綜指不經不覺自4月22日高位3,279點跌到落上周五收報3,086點，累跌約6%，都咪話唔急，並拖累恒指先後失守10天及20天線，走勢轉弱經已甚為明顯。



值得留意的是，本周三為五一假期，除咗踏入所謂的「五窮月」外，內地股市亦自周三起休市，直至下周一(5月6日)才復市，另美國本周將公布非農就業數據、英美兩國央行亦會公布議息結果。咁從牌面睇，在內地股市休市及外圍料保持穩定的考慮下，港股能否伺機回氣並重新振作，機會確實不能抹殺。



睇番上周，有資金就趁五一假期前博轉濠賭股，藍籌股金沙中國(01928)和銀河娛樂(00027)分別升1.9%和1.2%。不過，賭股極為依賴內地經濟，加上內地近年嚴格限制資金進出，行業「五行欠水」令前景大打折扣，都係齋睇好過。



港股近期回氣，惟早前提過兩隻一向難炒的中國移動(00941)及中國人壽(02628)就認真威水，上周五均跑贏大市，股價分別升1.2%及0.9%。



查實中移近期冇乜利好消息，相信反彈主因係早前跌得太深所作出的技術反彈。大行法巴近期就發表報告指，中移早前公布今年首季盈利按年跌8%，所以下調其目標價至82元，但考慮到集團重申會聚焦成本控制和穩定盈利增長策略等，故維持其「持有」的投資評級。



至於內險股，早前確係受惠中央放水及A股強勢而跑出，但業內龍頭中國平安(02318)就可能因為累升太多，近期反而要跟隨大市回氣，上周五險守20天線支持報92.15元，故投資者轉投一向較慢熱的國壽亦好合理。



事實上，國壽截至3月底止第1季收入按年增加17.86%至約3,122億元人民幣，淨利潤按年增加約93%至約260億元人民幣，表現唔錯之餘，多間大行亦先後出報告唱好，瑞信指集團首季盈利受惠強勁投資收益，加上新業務價值增長約28%，高於該行預期及跑贏同業，產品組合轉換令利潤率大幅提升，故上調其目標價至27元，維持「跑贏大市」評級。



德銀亦表示，該股新業務價值首季錄得強勁復甦，同樣上調目標價至28.9元，重申「買入」評級。照咁睇，國壽確實有條件重新吸引市場目光。



策略上，若單從行業分析，咁今期國壽明顯較中移值博，起碼有業績加大行護航已經「贏多兩分」，而且就算國壽未能破位而上，暫時在21至23元水平炒波幅亦有得諗。反而中移上周五最高彈到75.45元，就連10天線75.8元都未掂到，短期就算再彈，在10天及20天線已先後跌穿多條平均線的情況下，隨時都係「彈散」多，都係博唔過！

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